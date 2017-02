WhatsApp‘ta mesajlara yıldız eklemek, yani Yıldızlı Mesajlar özelliğini kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hemen her platformda kullanılabildiği için akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezi konumunda. Ülkemiz koşulları düşünüldüğünde Viber gibi güçlü alternatiflerde her arkadaşımızı bulmak mümkün olmuyor ancak WhatsApp mutlaka kullanılıyor. WhatsApp’ta çeşitli birebir konuşmalarda ya da gruplarda daha sonra kolayca ulaşmak isteyebileceğiniz önemli bilgiler paylaşılabilir. Bunları not almak ya da ilgili mesajların ekran görüntüsünü almak da elbette mümkün fakat WhatsApp bünyesindeki Yıldızlı Mesajlar özelliği mesajlara yıldız eklemek ve bunlara daha sonra pratik şekilde ulaşabilmek için var. Dilerseniz şimdi WhatsApp‘ta mesajlara yıldız eklemek / Yıldızlı Mesajlar özelliğini kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara daha yakından bakalım.

WhatsApp: Mesajlara Yıldız Eklemek / Yıldızlı Mesajlar Özelliği

Öncelikle akıllı telefonunuzda WhatsApp uygulamasını çalıştırın. Arayüzde dilediğiniz bir mesajlaşma başlığına dokunun.

Bir arkadaşınızla olan diyaloğunuzu ya da grup mesajlaşmasını görüntüledikten sonra Yıldızlı Mesajlar‘a eklemek istediğiniz mesajı arayüzde kaydırma hareketi yaparak bulun.

Yıldızlı Mesajlar‘a eklemek istediğiniz mesajların üzerine parmağınızla uzun dokunun. Seçildiklerinde üzerlerinde tıpkı Windows işletim sisteminde olduğu gibi mavi bir katman belirecektir. Daha sonra WhatsApp arayüzünde üst kısımda, çöp kutusu simgesinin solunda yer alan yıldız simgesine dokunun.

Yıldızlı Mesajlar‘a eklediğiniz mesajlara daha sonra ulaşmak için WhatsApp arayüzünde sağ üstte yer alan ve ayarlara ulaşmayı sağlayan butona dokunun. Açılan menüden Yıldızlı mesajlar‘a girin.

Burada Yıldızlı mesajlar‘a eklediğiniz iletiler hangi konuşmalarda geçtiği başlıklarında belirtilmek üzere listelenecektir. Üst kısımdaki arama butonuna dokunarak bu mesajlarda arama gerçekleştirebilirsiniz.

Sağ üstteki butona dokunduğunuzda karşınıza çıkan Tüm yıldızları kaldır butonuyla Yıldızlı mesajlar menüsündeki mesaj listesini temizlemeniz mümkün.