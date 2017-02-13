Android ve iOS cihazlarda aktivite takibi için kullanılabilecek en iyi 5 uygulama ile sizlerleyiz. Spor yapıyor olun ya da olmayın, gün içerisinde ne kadar kalori yaktığınızı ya da ne kadar adım attığınızı öğrenme gereği hissedebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu, aktivite takibi için kullanılabilecek çok sayıda uygulama mevcut. Biz bu araçlardan ön plana çıkan 5 tanesini sizler için derledik. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu, aktivite takibi için en iyi 5 uygulama nelermiş yakından bakalım.

Android ve iOS: Aktivite Takibi İçin En İyi 5 Uygulama

Runtastic

Ücretsiz Runtastic uygulaması koşu, yürüyüş, bisiklet, kayak gibi tüm fitness aktivitelerinizi izleyebiliyor ve mesafe, zaman, hız, yükselme ve yakılan kalori gibi verileri ölçebiliyor. Ayakkabılarınızı artık çıkarmanın zamanını geldiğini ve yeni bir çift ayakkabı edinmeniz gereken zamanı bu uygulama sayesinde anlayabilirsiniz. Mesafe bilgisi gerçek zamanlı GPS verisi aracılığıyla hesaplanıyor. Arkadaşlarla mesajlaşma, Apple Health ve MyFitnessPal desteği gibi detaylar Runtastic uygulamasında yer almakta.

Strava

Strava mesafe, hız, yükselme, kalp atış hızı ve yakılan kalori gibi önemli istatistikleri etkinlik izleme sırasında ve sonrasında gösterebiliyor. Uygulama ile aylık mücadelelere katılabilir ve Strava’s Segments özelliğiyle etkinliğinizin her bir bölümünün nasıl gittiğinizi görebilirsiniz. Ayrıca koşu veya sürüşünüzün en güzel anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekebiliyorsunuz. Uygulama GPS özellikli saatler, bisiklet cihazları ve fitness tracker’ların neredeyse tamamıyla uyumlu.

Human

Human yürüyüşlerinizi, koşularınızı ve bisiklet sürüşlerinizi gün boyunca otomatik olarak takip edebiliyor. Gün içerisindeki aktivite takibinizi gerçekleştirdiği gibi çevrenizdeki insanlarla kıyaslama da yapabiliyor. Yürüme, koşu ve bisiklete binme gibi etkinliklerinize tam bir bakış için uygulama verilerini Google Fit veya Apple Health ile eşitleyebiliyorsunuz.

Endomondo

Endomondo koşu, yürüyüş, bisiklete binme ve kırktan fazla sporu izleyebiliyor. Süre, hız, mesafe ve kalori gibi ölçümleri gerçekleştirebiliyor. Uygulama mesafe ve hız konusunda sesli geri bildirim sağlıyor ve günlük aktivitelerinizi görmenizi sağlayan bir günlük tutuyor. Aynı zamanda MyFitnessPal, Google Fit ve Apple Health’den de bilgi alabiliyor. Buna ek olarak Garmin, Pebble ve Apple gibi önde gelen firmaların giyilebilir cihazlarıyla uyumlu.

Moves

Moves telefonunuzu cebinizde veya çantanıza taşırken günlük hayatınızı ve egzersiz aktivitelerinizi otomatik olarak izliyor. Kolayca incelenebilen bir zaman çizelgesinde günlük yürüyüş, bisiklet ve diğer aktivitelerinizi size sunuyor. Rotalarınız bir haritada gösteriliyor, Moves’tan alınan veriler diğer uygulamalarla kullanılmak üzere dışa aktarılabilmekte. Uygulamanın sunduğu bilgiler ışığında uygun bir yaşam tarzı ve sağlıklı alışkanlıkları kurmanız mümkün.







