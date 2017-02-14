Android ve iOS cihazlarda Gizlice Fotoğraf Çekmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Evet, bu konunun tüyler ürpertici olduğunun farkındayız ancak ister inanın ister inanmayın gizlice fotoğraf çekimi yapmanın bazı meşru sebepleri var. Zaman zaman dikkatleri üzerinize çekmeden gizlice fotoğraf çekmeniz gerekebilir. Bir mağazada gördüğünüz, çok beğendiğiniz bir elbise ya da ayakkabının görüntüsünü kaydetmek isteyebilirsiniz, yasadışı bir durumu kanıt elde etmek üzere görüntülemeniz gerekebilir ya da çocuğunuzu doğal haliyle fotoğraflamak niyetinde olabilirsiniz. Dilerseniz Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda Gizlice Fotoğraf Çekmek için neler yapmanız gerektiğine geçelim.

Android ve iOS: Gizlice Fotoğraf Çekmek

Deklanşör Sesini Kapatın

İlk olarak akıllı telefonun kamerasının deklanşör sesini kapatmalısınız. Bildiğiniz gibi akıllı telefon kameralarında mekanik bileşenlere pek rastlanmıyor yani deklanşör sesi yazılımsal bir özellik olarak cihazlara giriyor. Deklanşör sesini kapatmak bu nedenle oldukça kolay.

Çoğu Android ve iOS cihazlarda deklanşör sesi mevcut zil sesi / bildirim sesi profiline uyum sağlıyor. Cihazınız sessiz ya da titreşim modundayken deklanşör sesi de devre dışı kalıyor. Belki çok eski cihazlarda deklanşör sesini kamera ayarlarından kapatmanız gerekebilir.

Japonya ve Kore gibi ülkelerde deklanşör sesini devre dışı bırakmak yasalara aykırı, bu ülkelerde satılan cihazlarda deklanşör sesi kapatılamıyor. Sebebi tacizcilerin toplu taşıma araçlarında uygunsuz fotoğraflar çekmesinin önüne geçmek. Elinizdeki cihazda deklanşör sesini devre dışı bırakamıyorsanız sebebi akıllı telefonun bu ülkelerden birinde üretilmesi olabilir.

Flaşı Devre Dışı Bırakın

Deklanşör sesiyle birlikte elbette flaşı da devre dışı bırakmalısınız. Her akıllı telefonda flaş bulunmuyor, fakat kamera flaşı içeren cihazlarda gizlice fotoğraf çekmek için flaşı kapatmalısınız. Zaten bazı sahnelerde flaş kötü fotoğraflar çekilmesine neden olabiliyor. Flaşı kapatma / etkinleştirme seçeneğine akıllı telefonun kamera ayarlarından ulaşabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Gizleyin

Akıllı telefonlarda ana kamera genellikle arka yüzde ve üst kısımda yer alıyor, bu sayede cihazı örneğin cebinizde taşıyormuş gibi tutarak kameranın görüntü yakalamasını sağlayabiliyorsunuz. Hedefiniz akıllı telefonunu görmüyorsa onu fotoğrafladığınızı bilemeyecektir. Casus filmlerindeki ajanlar gibi düşünebilmelisiniz. Akıllı telefonunuzu cebinizde konumlandırdığınızda fotoğraf çekebilmenize olanak tanıyan çeşitli Bluetooth uzaktan kumandalar var, bunlardan edinmeyi düşünebilirsiniz.

Akıllı Telefonu Sakin Şekilde Tutun

Hareket halindeyken, beklenmedik bir durumu fotoğraflamanız gerekirse yukarıdaki işlemleri uygulamaya zamanınız olmayabilir. Bu tabloda akıllı telefonunuzu elinize alıp sanki mesajlaşıyormuş gibi bir pozisyon alabilirsiniz. Tabii akıllı telefonunuzun kamerasını hedefinizi yakalayacak şekilde açılandırabilmeniz lazım.

Mesajlaşıyormuş gibi yapmak selfie kamerasıyla arkanızda olup bitenleri fotoğraflama sürecinde de işe yarayabilir ama bu fotoğrafları daha sonra düzenleyerek yüzünüzü gizlemeniz gerekecektir. Ayrıca akıllı telefonunuzun ses butonunu deklanşör olarak atayın. Ani gelişen olaylarda cihazınızı dilediğiniz şekilde tutarak fotoğraf çekebilmenizi sağlayacaktır.

Gizli Kamera Uygulaması Kullanın

Yazılımsal ayarlamalarla uğraşmadan gizlice fotoğraf çekmenizi sağlayacak çeşitli iOS ve Android uygulamaları mevcut. Android cihazlar için Spy Camera OS 3 ve Hidden Camera Snapshot, iOS cihazlar için ise Easy Calc Camera Eye veya Online Hidden Camera uygulamaları tercih edilebilir.







