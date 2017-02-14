Root alan kullanıcılar Xposed altyapısını kurduktan sonra ekleyecekleri GravityBox adlı modüller Android işletim sistemi görünümünü ciddi anlamda değiştirebiliyor. Bu listeye ekran kilidi özelleştirmeleri de dahil ve kullanışlı olacak biçimde uygulama kısayolları atanabiliyor.

Android: Kilit Ekranına Uygulama Kısayolları Eklemek

GravityBox uygulamasını başlatın ve Ekran kilidi özelleştirmelerine girin

Kısayollar seçeneğine tıklayın

Güvenli başlatma seçin

Listede yer alan mevcut boşluğa tıklayın ve en fazla altı tane kısayol ekleyin

Elbette karşınıza çıkan listede cihazınızda yüklü olan uygulamalar yer alacak

İsterseniz listenin başındaki sistem kısayolunu da seçebilirsiniz

Ardından eklemeleri bitirin ve ekran kilidini geçin

Eklediğiniz uygulamalar kilit ekranında yatay hizalı olarak gelecekler

Bu alana eklenen uygulamaya ait sembolü beğenmezseniz uygulama kısayolu eklediğiniz listeye geri dönün ve sağ kısımdaki sembolüne tıkladıktan sonra değişik bir sembol seçin.

GravityBox ayarlarında ekran kilidine yönelik arka plan görünümü, opaklık, harekete bağlı yatay/dikey dönüş, akıllı kilitleme gibi ek seçenekler de yer alıyor. AMOLED ekran sahipleriyse karanlık tema seçebilir.





