Android‘li akıllı telefonlarda WiFi Bağlantısı Önceliğini Ayarlamak için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Akıllı telefon ve bilgisayarlar en iyi WiFi ağını seçme konusunda her zaman başarılı değiller. Ağ bağlantısı seçiminde tek kriter sinyal gücü değil, bağlantı stabilitesi ve o ağda sunulan internet bağlantı hızı da önemli. Android‘de WiFi Bağlantısını Önceliğini Ayarlamak için kullanabileceğiniz WiFi Prioritizer uygulamasıyla bu sıkıntılı durumu geride bırakabilirsiniz. Dilerseniz şimdi uygulamayı daha yakından tanıyalım.

Android: WiFi Bağlantısı Önceliğini Ayarlamak

WiFi Prioritizer uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin ve çalıştırın. Cihazınızda kayıtlı tüm WiFi ağları listelenecektir. Bu listeden bağlantı önceliklerini düzenleyebiliyorsunuz. En üstte yer alan ağ bağlantı kurulumunda ilk tercih edilecek seçenek halini alıyor.

Enable Scheduled Job seçeneğini etkinleştirin, ağ bağlantısı kurulurken buradaki listeye göre işlem yapılacaktır. WiFi Prioritizer, sinyal durumunu temel alarak bağlanacak bağlantıyı değerlendiriyor. Hangisinin en güçlü olduğunu görmek için sürekli olarak kontrol ediyor ve ardından en iyi durumdaki ağa bağlanmak için listeden aşağıya doğru iniyor.

Uygulama ayarlarından cihazın bir ağa bağlı kalması için bağlantının sunması gereken minimum sinyal seviyesi değerini değiştirmek mümkün. Aracın ağların sinyal seviyesini ölçme sıklığını da düzenleyebiliyorsunuz.

WiFi Prioritizer uygulaması çalışıyorken WiFi ağları arasında elle geçiş yapmak durumunda kalmıyorsunuz. Bağlı olduğunuz ağda bir sıkıntı ya da sinyal kaybı olduğunda belirlenen öncelik listesine göre otomatik olarak diğer bir ağa geçiş yapıldığı için sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.







