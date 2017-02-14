Teknoloji dünyasını şok eden bir gelişme Snapchat kullanıcısının Twitter kullanıcısını aşması oldu. Açıldıktan bir süre sonra kaybolan mesajlar gönderilen ve bu nedenle seksi mesaj gönderme amaçlı kullanılan Snapchat’i hala denemediniz mi?

Snapchat Yardımcı Araçları

Son yıllarda ilerleyen ve yeni özellikler ekleyen Snapchat ile özel lensler, filtreler kullanılabiliyor.

Coğrafi Filtreler

Coğrafi filtreler kullanarak bulunan şehir ya da okul gibi bilgiler eklenebilir. Yeni coğrafi filtreler eklemek mümkün ama bu işlem biraz karışık ve yenilerini keşfetmek de kolay değil. Reddit özel sayfasını (r/SnapchatGeofilters) kullanarak deneyim elde edebilirsiniz.

Ghostcodes

Yeni takipçilerin sizi bulması en büyük sorun olarak görünebilir. Snapchat Discover ile bu yolda ilerleme kat edildi. Şu anda sadece adres defterinizde olan ya da kullanıcı adını bildiklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Kişileri bulma sorununu Ghostcodes çözüyor. Bu ücretsiz akıllı telefon uygulaması ilgi alanınıza göre profil oluşturmanızı istiyor ve beğenilen kişiler kolayca bulunabiliyor.

Peek

Peek ise Snapchat artistlerine odaklanıyor. Ünlü isimler dahil olsa da buradaki ana nokta farklı. Kullanıcılar bu platformu kullanarak para kazanmaya başladılar. İşte bu sanatçıları bulmak için Peek kullanabilirsiniz.

Snapchat Hikaye Saklama Araçları

Snapchat’te odak noktası kaybolan içerik ama saklamak istedikleriniz olabilir. O zaman Android özel Casper kullanarak anı yakalayabilirsiniz. Maalesef Snapchat bu tür işlemlere izin vermediğinden Google Play ortamından indirilemiyor. APK olarak bulup manuel olarak kurmanız gerekiyor.

iPhone kullanıcılarının işi daha zor. Tek çalışan çözümse Peek geliştiricisinin diğer uygulaması olan Ellie ama sadece size ait snap görüntülerini saklama desteği var. Diğer kullanıcılarınkini saklayamıyor.





