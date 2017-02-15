iPhone sahiplerinin cihaz içine müzik yerleştirebilmesi için iTunes uygulamasıyla boğuşmasına gerek yok. Çok sayıda alternatif yöntem ve çözüm geliştirilmiş durumda. Medya aktarım çözümleri, bulut esaslı çözümler yer alıyor.

iOS: iTunes Kullanmadan Müzik Eşleştirmek

Ancak yine de cihazınızı lokalde yedeklemek ve uygulamalarla satın almaları aktarmak için iTunes kullanmaya devam etmeniz gerekiyor.

Alternatif Kütüphane Yöneticiler

Müzikleri iOS arşivine göndermek için ideal olan çözümler. iOS arşivine giren müzikler Apple Music uygulaması dışında diğer uygulamalar tarafından da kullanılabilir.

Apple tasarımı yüzünden iTunes kanalıyla müzik aktarımı gerçekleşir ve her ne kadar tam kapsamlı olmasa da bu kanalı kullanıp müzik aktarabilen diğer uygulamalar var. Bunlar resmi olmayan uygulamalar olduğundan kimi zaman beklenmedik sonuçlar doğabilir. Bu alandaki en iyi seçenek WALTR olarak görünüyor.

https://softorino.com/w2

Sürükle bırak yaparak müzikleri dönüştürüp iPhone belleğine gönderen uygulama başarılı. Bu şekilde eklenen şarkılar iPhone’daki tüm müzik uygulamalarıyla dinlenebiliyor. En büyük sıkıntı 40 dolar olan fiyatı. Deneme sürümü ücretsiz indirilebilir.

Alternatif seçeneklerse:

https://tunesgo.wondershare.net/

https://imusic.iskysoft.com/

https://www.imobie.com/anytrans/

Alternatif Yöntemler

Telefona aktarmadan müziklerinizi dinlemek isterseniz Apple Music gibi akış servisleri var.

Diğer büyük müzik akış servisleri Spotify, SoundClound, Deezer, YouTube Red, Google Play Music, Amazon Prime Music, Tidal ve Microsoft Groove.

Yerel ağınızda yer alan müziği doğrudan dinlemek içinse yerel medya oynatıcılar var. Bunlardan en bilineni VLC for Mobile.

Bunlar farklı çünkü DRM koruması olmayan lokal içeriği iOS içeriğine yazmadan doğrudan ağ üzerinden alarak çalıyorlar. VLC for Mobile kullanarak içeriğe iPhone ile erişebilir ve dinleyebilirsiniz.







