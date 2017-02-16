Mobil dünya öne çıkınca ve kullanıcılar sabahtan akşama kadar akıllı telefonu elinden bırakmaz hale gelince oyun geliştiricilerin bir kısmı mobil oyunlara odaklandı ve bu alandan zengin oldu. Hatta belirli oyunları sadece mobil arenada bulabiliyoruz. Bu oyunları büyük ekranda ve koltuk başında oynamak mümkün olmayacak mı?

Android Oyunlarını PC Ortamında Oynamak

Clash of Clans, Candy Crush Saga, Angry Birds gibi popüler ve mobil odaklı oyunları PC başında oynamanın yolu var. Bunun için Android işletim sistemini PC ortamında sanallaştırıp kullanma imkanı veren seçenekler ön plana çıkıyor. Akla gelen ilk seçenekse BlueStacks oluyor.

http://www.bluestacks.com/

Adresini ziyaret edin ve kurulum paketini indirin. Ufak boyutlu sade bir uygulama ve kurulum sırasında pek fazla etkileşim gerektirmiyor. Tek yapmanız gerekenler BlueStacks ile ilgili haberleri alıp almamayı seçmeniz. Ödül programına üye olanlara günlük bazlı çeşitli hediyeler sunmaktalar.

Ardından kurulum bittiğinde mobil cihazlarda olduğu gibi Android arabirimi ama yatay modda belirecek. İşte bu aşamada kurulu gelen uygulamalarınızı bulacaksınız. Dokunmatik ekran yerine farenizi kullanarak tıklama ve kaydırma işlemlerini yapabilirsiniz. Sola sürükleyerek uygulamalar listesine erişin. Elbette PC’nizde dokunmatik ekran varsa ya da hepsi bir arada dokunmatik Windows tablet kullanıyorsanız ekrandan destek alabilirsiniz.

Kurulum bittikten sonraki ilk görevlerden biri Google Play Store erişimi elde edip diğer oyun ve uygulamaları kurmaya başlamak. Bunun için Play Store ile kullanılacak Google hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Daha önceden satın aldığınız oyun ve uygulamalar da kullanılabiliyor olacak. Play Store açınca ilk kereye mahsus Google hesabınızı eklemeniz gerekecek. Adımları izleyin.

BlueStacks üyesi olup Cloud Connect kullanırsanız yaptığınız işlemler BlueStacks yüklü tüm sistemleriniz arasında eşleştiriliyor olacak. Bu tamamen opsiyonel bir aşama ve tek PC’ye kurduysanız şart değil. Artık tek yapmanız gereken Google Play ortamına girip oyun ve uygulama aratıp indirmek. BlueStacks arama aracını kullanırsanız uygulama ve oyun araması sırasında Play Store dışında Amazon ve 1Mobile mağazaları da taranıyor.

Kurulumdan sonra oyunlar sizlerle ama şunu da belirtmek isteriz ki dokunmatik ekrana özel oyunlar fare ile oynayınca zorluk çıkarabilir ve aynı başarıyı gösteremeyebilirsiniz. Kısayollar varsa BlueStacks gösteriyor olacak.

