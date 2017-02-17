Bazı nedenlerden ötürü akıllı telefonunuz bir anda güvenli moda geçebilir ve neden böyle bir durum yaşandığını anlayamadığınız gibi güvenli moddan çıkarmaz hale bile gelebilirsiniz. Bu durumda ne yapmalısınız ve güvenli modu nasıl kapatabilirsiniz?

Android: Güvenli Modu Kapatmak

Genelde telefonunuz sadece kötü bir durum yaşanınca kendini Güvenli Modda başlatmaya zorlar. Belki bir uygulama ciddi biçimde hatalı kodlandığı için ya da sisteme ait ana fonksiyonlardan biri aniden çöktüğü için bu durum gözlenebilir. En kötü olasılıksa zararlı bir kodun saldırıya geçip akıllı telefonunuzdaki dosyaları değiştirmek üzere kolları sıvamış olması.

Alternatif olarak kazayla farkına varmadan telefonu Güvenli Moda sokabilirsiniz. Windows işletim sisteminde olduğu gibi Güvenli Moda girince Android işletim sistemi sadece temel fonksiyonları başlatır. Telefonla kurulu gelmemiş uygulamalar çalıştırılamaz. Sorun çıktığında kaynağını tespit etmek için kullanılan bir moddur. Eğer telefonu yeniden başlatır ve hala Güvenli Mod görürseniz güç butonuna basıp tamamen kapatın ve bir süre bekletin. Tekrar açınca düzelme olmazsa bir sonraki adıma geçin.

Bildirim Paneli

Güvenli Mod sonrasında bildirim paneline buna yönelik bir açıklama eklenebilir. Buna tıklayarak sorunun kaynağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağı çekerek seçenekleri görebilir ve güvenli moddan çıkabilirsiniz ama tüm cihazlarda aynı bildirim gelmeyebilir.

Ses Kısma ve Güç Butonları

Bazı kullanıcılar bu yöntemi kullanarak güvenli moddan çıkabiliyor. Sürekli devam eden güvenli moddan çıkmak için telefonu kapatın ve ardından ses kısma butonu basılı iken güç butonuna basıp açın. Bazı cihazlarda aksine ses butonları bozulursa güç butonuna basıp açınca bundan ötürü güvenli mod belirebilir.

Bataryayı Çıkarın

İmkan varsa telefon arka kapağını açın ve bataryayı çıkarın. Bazı Samsung Galaxy S4 kullanıcıları sadece bu yöntemle güvenli moddan çıkabilmekteler. Batarya çıkınca telefon içindeki kapasitörler tamamen boşalabilir.

Uygulamaları Kaldırın

Güvenli mod devam ediyorsa açılıştan sonra kurduğunuz uygulamaları birer birer kaldırın ve sorun çözümü için aramaya koyulun. Telefonu güvenli moda zorlayan uygulama büyük olasılıkla ciddi bir açık ya da sorun içeriyor demektir.

Fabrika Ayarına Dönüş

Artık bu akla gelen son seçenek ve ayarlar içinden fabrika ayarlarına dönerseniz telefonun güvenli modu sona erecek ama hem uygulamalar, hem de veriler silineceği için önceden yedek almış olmalısınız.

