Birkaç ay önce iOS versiyonu yayınlanan Batman: Arkham Underworld oyununun Android işletim sistemli cihazlarla uyumlu versiyonu da nihayet Google Play uygulama mağazasındaki yerini aldı. Oyunda hedefiniz savaşarak zirveye doğru ilerlemek ve yeni bir suç elebaşı olmak. DC Comics’in kötü kahramanlarını kirli işlerinizi yapmak üzere görevlendiriyor ve rakiplerinizle mücadele etmesi için bir suç örgütü oluşturup eğitiyorsunuz. Suç imparatorluğunu büyüttüğünüzde güç ve saygınlık kazanmak adına rakiplerinizi ezip geçebilirsiniz. Kendi egemenlik alanınızı diğer suç örgütü liderlerinden korumak için güvenlik güçleriyle, gizli tehlikelerle ve tuzaklarla donatabilir ve gizlenme bölgenizi oluşturabilirsiniz.

Sokaklarda yeterince saygınlık kazandığınızda Gotham şehrinin en büyük kötüsü olarak, konumunuzu korumak amacıyla Batman’le mücadele edebilirsiniz.

Android Uyumlu Batman: Arkham Underworld Yayınlandı

Oyunda DC Comics’in Riddler, Scarecrow, Killer Croc, Harley Quinn gibi kötü karakterlerini yönetebiliyorsunuz. Kendiniz ve suç örgütünüzün üyeleri için harika bir gizlenme yeri oluşturmanız mümkün. Yoğun PVP aksiyonu ile düşmanlarınızı ezip geçebilir, mekanlarına baskınlar düzenleyebilirsiniz. Saygı kazanıp suç imparatorluğunuzu genişlettiğinizde Gotham şehrinin sokakları sizden sorulur hale gelecektir. Tabii yine de Gotham City’nin çeşitli bölgelerinde yoğun mücadeleler vermeniz gerekecek.

Oyunda süper kötü karakterlerinizi geliştirebilir ve onlara seviye atlatabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve diğer çete liderleriyle suç örgüyü oluşturmanız da mümkün. Oyuna yakında eklenecek bir özellik ile kendinizi liderlik tablolarının üstünde bulabilmeniz olası.

Batman: Arkham Underworld Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirilebiliyor fakat uygulama içi satın alma opsiyonları içermekte. Oyunu Android 4.3 ve daha güncel işletim sistemli cihazlara yükleyebilirsiniz.



