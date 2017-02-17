Android’li akıllı telefonlarda root erişimi sağlamadan YouTube videolarını arka planda oynatmak için izlenmesi gereken aşamalara değiniyoruz. Google’ın 2006 yılında bünyesine dahil ettiği YouTube devasa bir video içeriğine sahip ve videoların önemli bir kısmını müzikler ile video klipleri oluşturuyor. Bu nedenle birçok kullanıcı müzik dinlemek için YouTube’u tercih ediyor. Tabii YouTube’un Android uygulamasında arka planda video oynatma özelliği yok, video oynatırken aynı anda başka uygulama kullanamıyorsunuz. YouTube videolarını arka planda oynatmak için kullanılabilecek araçlardan birçoğu root erişimine gereksinim duymakta. Çeşitli ve haklı gerekçelerle akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamak istemeyebilirsiniz. Bu durumda Android cihazınızda YouTube’daki videoları arka planda yürütmek için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulama mevcut. Dilerseniz bu uygulamaları daha yakından tanıyalım.

YouTube Videolarını Arka Planda Oynatmak (Root’suz)

Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Awesome Pop-up Video uygulamasını cihazınıza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın, arayüzde önerilen videolar görüntülenecektir.

Üst kısımdaki arama aracını kullanarak dilediğiniz videolara kolayca ulaşabilirsiniz. Yürütmek istediğiniz bir videoya dokunun. Video bir üst katmanda beliren pencere içerisinde oynatılmaya başlanacak. Videoyu kapatmadan internet sitelerinde gezinebilecek, mesajlaşabilecek ya da galerinizdeki fotoğraflara bakabileceksiniz.

Bu işlem için Flytube uygulamasından da yararlanabilirsiniz. Flytube bir süre önce Google Play’den kaldırıldı, o nedenle uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın, talep ettiği erişim izinleri için onay verin. Tüm YouTube bağlantılarını kaldırmayı unutmayın. Flytube kullanmadan önce YouTube uygulamasını devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır.

Dilediğiniz videolar için arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yürütmek istediğiniz bir videoya dokunun, yürütecek uygulama olarak Flytube’u seçin.

Açtığınız video Android’de üst katmanda beliren bir pencerede yürütülecektir. Video oynatılırken cihazınızda dilediğiniz uygulamayı kullanabileceksiniz.



