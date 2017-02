Android ile iOS kapışması hız kesmeden devam ediyor ve Android’i seçenler özelleştirilme seçeneklerini göklere çıkarıyor. Popüler uygulamaları ve oyunları kurup denediniz ama peki bu söyleyeceğimiz özellikleri denediniz mi?

Android: Mutlaka Denenmesi Gereken Özellikler

Android ile gelen çok sayıda özellik var ama bazıları derinlerde gizli ve bazıları tam olarak ön plana çıkarılmıyor. Eğer henüz derinlemesine kurcalamamışsanız keşfedebileceğiniz epey özellik gizli.

OK Google Sesli Komut

Google Now adlı akıllı kişisel asistan sürekli gelişti ve son olarak sesli komutları her an alabilir hale geldi. Artık sesli komutlarla iş yükünüzü Google Now asistana yükleyebilirsiniz. Başlangıç için OK Google deyin ve gerisini getirin. Aktifleştirmek için ayarlar menüsü içinden Ses başlığına girmeniz ve OK Google seçmeniz yeterli.

Kablosuz Şarj

Tam olarak kablosuz olmasa da kablosuz şarj sayesinde işiniz kolaylaşıyor. Çoğu yeni cihazda destek dahili ya da özel kapak almak yetiyor. Her ne kadar kablosuz şarj normal şarjdan daha yavaş olsa da ilk nesle göre hızlanma var. Artık telefonu kablosuz şarj yüzeyine koymanız yeterli.

NFC Avantajı

NFC alıcısı artık popüler olarak karşımıza çıkıyor ve alışveriş noktalarında temassız ödeme için kullanılıyor. Android uzun zamandır buna destek vermekte. Aynı zamanda cihazlar arası dosya aktarımı için de kullanılabiliyor.

Android Cihaz Yöneticisi

Bunu kullanarak kaybolan ya da çalınan cihazı uzaktan arayıp yerini tespit edebilir, son konumu görebilir, uzaktan kilitleme, mesaj gösterme, sıfırlama gibi işlemler yapabilirsiniz. Yeni Android sürümlerinde özel bir uygulama kurmanıza da gerek yok. İnternet tarayıcı kullanarak Google hesabınızla oturum açmanız yeterli.

Akıllı Kilit

Bu özellik sayesinde yakında bulunan Bluetooth destekli cihazlarla, seçilen konumlarda ya da sesinizi dinleyerek ekran kilidini otomatik olarak açabilirsiniz. Örneğin akıllı saat kullananlar için harika bir kolaylık ve PIN girme derdi bitiyor.

Üçüncü Parti Uygulama Başlatıcılar ve Klavyeler

Farklı uygulama başlatıcılar kurarak masaüstü ve uygulama çekmecesi görünümünü ciddi anlamda özelleştirebilirsiniz. Klavye kurarak daha konforlu biçimde veri girişi yapabilirsiniz. Google Play markette çok sayıda ücretsiz seçenek yer alıyor. Örneğin Google imzalı Gboard klavye.