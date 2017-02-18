Gizliliğinizi Koruyan WhatsApp Alternatifleri

Çoğu kullanıcı, Facebook’un WhatsApp’ı almasından rahatsız oldu ve gizliliğin ayaklar altına alınacağından endişe duydu. O zamandan beri WhatsApp’a eklenen uçtan uca kriptolama gibi özellikler güvenliği arttırdı ama yine de başka seçenekler var.

Gizliliğinizi Koruyan WhatsApp Alternatifleri

İşte bu seçenekler arasında en çok öne çıkanları sırasıyla sizlere tanıtıyoruz:

Wickr

wickr-ios-app

Otomatik imha gerçekleştiren mesajlaşma uygulaması Wickr ile aktarımın nasıl ve ne biçimde gerçekleşeceğine siz karar veriyorsunuz. Göndermeden önce imha süresini saniyeler ile beş gün arasında seçebilirsiniz. Kullanıcı arabirimi sade ve gelen mesajı açınca sayaç başlıyor. Metin dışında görsel, video, ses ve ekli dosyalara yer verilebiliyor. Bulut depolamadan dosya göndermek de mümkün. 4096 bit RSA kriptolama sunan uygulama aşırı derecede güvenli. Buna rağmen gönderim hızlı.

Wickr Me - Private Secure Messenger
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Wickr Me – Private Secure Messenger
Developer: Wickr, LLC
Fiyat: Ücretsiz

Wickr Me - Secure Messenger
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Wickr Me – Secure Messenger
Developer: Wickr Inc
Fiyat: Ücretsiz

Signal

signal-android

Edward Snowden’in önerdiği bu uygulama gizliliğinizi tam olarak koruyor. Uygulama daha basit olamazdı. Her türden dosyayı içeren mesajlar gönderebilir ve hatta kriptoplu arama yapabilirsiniz. Kullanım açısından bir diğer artı kullanıcı adı gerektirmemesi. Sadece telefon numaranızla girin ve kullanın. Open Whisper Systems’in mesajlar ya da görüşmelere herhangi bir erişimi yok.

Signal - Private Messenger
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Signal – Private Messenger
Developer: Open Whisper Systems
Fiyat: Ücretsiz

Signal Private Messenger
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Signal Private Messenger
Developer: Open Whisper Systems
Fiyat: Ücretsiz

Threema

threema3

Bu uygulamanın ilgi çekici yanlarından biri konum gönderebilmesi. Alıcılar bu bilgiye tıklayıp yerinizi haritada görebilir. Ücretsiz olmasa da ucuz ve reklama yer verilmiyor. Gerçek anlamda uçtan uca kriptolama geçerli ve iki taraftan başkası içeriği açamıyor. 2048 bit RSA kriptolama son derece güçlü. Telefon numarası, e-posta ya da başka bilgi girmeniz gerekmiyor.

Threema
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Threema
Developer: Threema GmbH
Fiyat: 9,99 TL

Threema
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Threema
Developer: Threema GmbH
Fiyat: ₺8,99

Telegram

telegram2

Metin, fotoğraf, video, ses ve belge desteği olan uygulama içeriğe sayaçla imha ekleyebiliyor. Kar amacı gütmeyen bir grubun geliştirdiği uygulama parasız kalınca bağış için talep duyurusu geçiyor. Uygulamanın masaüstü istemcileri de var. 256-bit simetrik AES kriptolama dışında 2048-bit RSA desteği de var.


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