Çoğu kullanıcı, Facebook’un WhatsApp’ı almasından rahatsız oldu ve gizliliğin ayaklar altına alınacağından endişe duydu. O zamandan beri WhatsApp’a eklenen uçtan uca kriptolama gibi özellikler güvenliği arttırdı ama yine de başka seçenekler var.

Gizliliğinizi Koruyan WhatsApp Alternatifleri

İşte bu seçenekler arasında en çok öne çıkanları sırasıyla sizlere tanıtıyoruz:

Wickr

Otomatik imha gerçekleştiren mesajlaşma uygulaması Wickr ile aktarımın nasıl ve ne biçimde gerçekleşeceğine siz karar veriyorsunuz. Göndermeden önce imha süresini saniyeler ile beş gün arasında seçebilirsiniz. Kullanıcı arabirimi sade ve gelen mesajı açınca sayaç başlıyor. Metin dışında görsel, video, ses ve ekli dosyalara yer verilebiliyor. Bulut depolamadan dosya göndermek de mümkün. 4096 bit RSA kriptolama sunan uygulama aşırı derecede güvenli. Buna rağmen gönderim hızlı.

Signal

Edward Snowden’in önerdiği bu uygulama gizliliğinizi tam olarak koruyor. Uygulama daha basit olamazdı. Her türden dosyayı içeren mesajlar gönderebilir ve hatta kriptoplu arama yapabilirsiniz. Kullanım açısından bir diğer artı kullanıcı adı gerektirmemesi. Sadece telefon numaranızla girin ve kullanın. Open Whisper Systems’in mesajlar ya da görüşmelere herhangi bir erişimi yok.

Threema

Bu uygulamanın ilgi çekici yanlarından biri konum gönderebilmesi. Alıcılar bu bilgiye tıklayıp yerinizi haritada görebilir. Ücretsiz olmasa da ucuz ve reklama yer verilmiyor. Gerçek anlamda uçtan uca kriptolama geçerli ve iki taraftan başkası içeriği açamıyor. 2048 bit RSA kriptolama son derece güçlü. Telefon numarası, e-posta ya da başka bilgi girmeniz gerekmiyor.

Telegram

Metin, fotoğraf, video, ses ve belge desteği olan uygulama içeriğe sayaçla imha ekleyebiliyor. Kar amacı gütmeyen bir grubun geliştirdiği uygulama parasız kalınca bağış için talep duyurusu geçiyor. Uygulamanın masaüstü istemcileri de var. 256-bit simetrik AES kriptolama dışında 2048-bit RSA desteği de var.

