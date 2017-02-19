Mobil veri bağlantısı yaygın olsa da GB olarak sınırlama var ve aşanlar daha fazla bedel ödemek istemiyor. Opera başta olmak üzere buna uygun çeşitli internet tarayıcılar piyasaya girerek veri sıkıştırma sunar oldular. Android dünyasının varsayılan internet tarayıcısı olmayı başaran Chrome’un da benzer bir özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz?

Android: Chrome Veri Sıkıştırmayla Daha Az Veri Kullanın

Veri kullanımını düşürerek sadece mobil faturayı azaltmakla kalmayacak aynı zamanda sayfaların daha hızlı yüklendiğini görecek ve beklemekten kurtulacaksınız. Bunun için Android işletim sisteminin güncel sürümlerinden birini içeren bir akıllı telefon şart. Eğer VPN üzerinden bağlantı sağlamaktaysanız elde edeceğiniz sonuçların değişken olacağını sözlerimize ekleyelim.

Daha önceden söylendiği gibi Google’ın Chrome internet tarayıcısı veri sıkıştırma yaparak cihaza indirilmesi gereken dosya boyutunu düşürüyor. Veri indirme azalınca daha kısa sürede bağlantı kesiliyor ve bataryanız da korunuyor. Google arabulucu olarak devreye girip siteden çektiği veriyi size göndermeden önce optimize ediyor yani gezdiğiniz siteleri görüyor ama panik yapmanıza gerek yok. Google aynı zamanda görselleri ve verileri önbelleğine aldıkça işlemi hızlandırabiliyor. Şunu da belirtmek isteriz ki işlem sadece HTTP olan ve HTTPS içermeyen sitelerde işliyor.

Chrome Android Sürümünde Aktifleştirmek

Chrome uygulamasını içeren Android cihazda uygulamayı başlattıktan sonra üç noktalı menüye girin ve Ayarları açın. Ardından veri koruma seçin. Sağdaki butona basıp aktifleştirdikten sonra keyfinize bakın. Bir süre bu şekilde kullandıktan sonra ne kadar veri tasarrufu elde ettiğinizi görebilmek adına veri koruma ayar sayfasına geri dönüp göz atabilirsiniz.







