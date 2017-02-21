Android Wear işletim sistemi yüklü gelen akıllı saatler genelde akıllı telefona eşlik eden aksesuar gibi kullanılıyor ve Google Now asistan bileğinize geliyor. Ekranda yer alan bir bilgiyi yakalamak istediğinizde akıllı telefondaki gibi tuşları basılı tutamazsınız çünkü akıllı saatte tuş sayısı sınırlı.

Android: Akıllı Saatlerde Ekran Görüntüsü Almak

Diğer yandan bu imkansız değil ve her ne kadar çok basit bir işlem olmasa da yapılabiliyor. Android Wear içeren akıllı saatinizi akıllı telefonunuzla eşleştirdikten sonra Android Wear uygulamasını başlatın ve sağ üst köşedeki üç noktalı menü sembolüne tıklayın.

Açılan listede beliren ikinci seçeneğin akıllı saat ekranında ekran görüntüsü almak olduğunu göreceksiniz. Çok basit gibi görünüyor ama bu aşamadan sonra işler sarpa sarabilir çünkü ekran görüntüsü alma işlemi akıllı telefonlardakinden biraz farklı. Anında gerçekleşen bir işlem değil ve aynı zamanda akıllı saatteki dahili depolama alanında saklanmıyor.

Buna bastığınızda ilgili komutunuzun akıllı telefondan akıllı saate iletildiğini belli edecek biçimde alttan yukarı kaydırma efekti gerçekleşecek. Ancak ekran görüntüsü alınması biraz zaman alacak ve birkaç saniyeden 30 saniyeye kadar bekleme gerekecek. Bu nedenle akıllı saatin ekranındaki görüntünün değişmeden sabit kalması için beklemeye devam etmeniz gerekiyor.

Kayıt gerçekleşince yeni bir bildirim gelecek ve haberdar olacaksınız. Önizleme olanağı yok. Sadece bildirime tıklayarak paylaşım başlatabilir ve Google Drive gibi bir bulut ortamı seçip yükledikten sonra PC ya da mobil cihazdan görebilirsiniz. Ayrıca Google Photos ortamına paylaşırsanız da işiniz kolaylaşır. Yükleme sırasında ad girmezseniz hepsi screen.png olarak gönderileceğinden eskisinin üzerine yazılır. Buna dikkat etmelisiniz.







