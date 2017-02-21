iPhone‘da UygulamalarÄ±n Ä°nternet KullanÄ±mÄ±nÄ± Ã–ÄŸrenmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde internet eriÅŸim imkanlarÄ± hayli yaygÄ±nlaÅŸtÄ± ve baÄŸlantÄ±lar hÄ±zlandÄ±. Evimizde ADSL, fiber, kablo internet baÄŸlantÄ±larÄ±ndan birisini kendi WiFi aÄŸÄ±mÄ±z ile kullanabiliyoruz. DÄ±ÅŸardayken mobil veri paketlerimizi 3G ve 4G hÃ¼cresel baÄŸlantÄ±larÄ± ile kullanarak sÃ¼rekli Ã§evrimiÃ§i kalabiliyoruz. Okul, kÃ¼tÃ¼phane, ofis, kafe veÂ restaurantlarda da genellikle baÄŸlanma imkanÄ±na sahip olduÄŸumuz kablosuz aÄŸlar mevcut. WiFi aÄŸlarÄ±nda genellikle internet kullanÄ±m miktarÄ±yla ilgili pek sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z olmuyor fakat mobil veri kullanÄ±mÄ±nda tablo hayli farklÄ±. BirÃ§oÄŸumuz aylÄ±k 10 GB’Ä±n altÄ±ndaki internet paketlerini kullanÄ±yor, biraz dikkatsiz bir kullanÄ±cÄ± bu paketi hÄ±zla bitirerek gÃ¼n iÃ§erisinde ay sonuna kadarÂ belirli sÃ¼relerde internetsiz kalabiliyor. iPhone‘da UygulamalarÄ±n Ä°nternet KullanÄ±mÄ±nÄ± Ã–ÄŸrenmek mÃ¼mkÃ¼n, bu sayde iOS iÅŸletim sisteminde hangi uygulamalarÄ±n data paketinizi yoÄŸun ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edebilir ve buna gÃ¶re Ã¶nlem alabilirsiniz.

iPhone: UygulamalarÄ±n Ä°nternet KullanÄ±mÄ±nÄ± Ã–ÄŸrenmek

AkÄ±llÄ± telefonda kurulu olan UygulamalarÄ±n Ä°nternet KullanÄ±mÄ±nÄ± Ã–ÄŸrenmek iÃ§in Settings (Ayarlar) menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin ve Cellular (HÃ¼cresel) bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne girin. Burada mobil internet paketinizi kullanan uygulamalar listelenecektir. Uygulamalar bu menÃ¼de alfabetik sÄ±ra ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor ve uygulama adlarÄ±nÄ±n hemen altÄ±nda ilgili uygulamanÄ±n ne kadar mobil veri kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Bu listeyi internet kullanÄ±m miktarÄ±na gÃ¶re sÄ±ralayabilmek hoÅŸ olurdu, bu seÃ§enek olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in listede aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±p uygulamalarÄ±n data kullanÄ±mÄ±nÄ± tek tek incelemeniz gerek. Uygulama isimlerinin saÄŸ tarafÄ±nda yer alan anahtarÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak dilediÄŸiniz uygulamalarÄ±n mobil veri kullanÄ±mÄ±nÄ± engelleyebilirsiniz. Bu uygulamalar yalnÄ±zca WiFi Ã¼zerinden internete baÄŸlanabilecekler.

DoÄŸal Apple uygulamalarÄ±nÄ±n mobil veri kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Settings – Cellular – System Services (Ayarlar – HÃ¼cresel – Sistem Servisleri) yolunu izleyin.Â iMessage, Apple Maps, Siri, iTunes, Exchange hesaplarÄ± gibi araÃ§larÄ±n ne kadar mobil veri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rebileceksiniz.





