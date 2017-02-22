Bir Android Telefonda Ä°ÅŸlemciyi HÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± ele alacaÄŸÄ±z. Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n yavaÅŸlamasÄ±na sebep olacak Ã§ok sayÄ±da unsur var. BoÅŸ depolama alanÄ±nÄ±n azalmasÄ±, RAM’in yetersiz olmasÄ±, malware’ler gibi Ã§eÅŸitli nedenler akÄ±llÄ± telefonlarda yavaÅŸlama sorunu Ã§Ä±karabiliyor. Ã–nemli sebeplerden birisi de iÅŸlemci saat hÄ±zÄ±nÄ±n belirli limitlerde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuz performansÄ± sunamamasÄ±. Overclock olarak da adlandÄ±rÄ±lan iÅŸlemle Android Telefonda Ä°ÅŸlemciyi HÄ±zlandÄ±rmak, yani iÅŸlemcinin Ã§alÄ±ÅŸma frekansÄ±nÄ± artÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n.

Android Telefonda Ä°ÅŸlemciyi HÄ±zlandÄ±rmak

Ä°ÅŸlemciyi hÄ±zlandÄ±rmak Android telefonlarda ÅŸÃ¼phesiz performans kazanÄ±mÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Bunun iÃ§in tahmin edebileceÄŸiniz Ã¼zere Android’de root eriÅŸiminin saÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekmekte. Ä°ÅŸlemciyi hÄ±zlandÄ±rmak akÄ±llÄ± telefonunuzun daha fazla Ä±sÄ±nmasÄ±na neden olacaktÄ±r, hatta iÅŸlemi abartÄ±rsanÄ±z cihazÄ±n kalÄ±cÄ± hasar gÃ¶rme ihtimali var. Bu nedenle buradaki aÅŸamalarÄ±Â takip etmenin riskli olduÄŸunu ve oluÅŸabilecek sorunlarda sorumluluÄŸun tamamen kendinizde olduÄŸunu unutmayÄ±n.

Ã–ncelikle Android’li akÄ±llÄ± telefonunuzda root eriÅŸimini saÄŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu iÅŸlem iÃ§in kullanabileceÄŸiniz araÃ§larÄ± daha Ã¶nce tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±k.

Root eriÅŸiminin ardÄ±ndan akÄ±llÄ± telefonunuza Google Play uygulama maÄŸazasÄ±nda aratarak ya da aÅŸaÄŸÄ±daki widget’a dokunarakÂ SetCPU for Root Users uygulamasÄ±nÄ± yÃ¼kleyin. Kurulumun ardÄ±ndan uygulamayÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve araca Superuser eriÅŸimi iznini verin.

Bu iÅŸlem uygulamaya iÅŸlemcinizin mevcut Ã¶zelliklerini analiz etme / tarama imkanÄ± saÄŸlayacak. ArayÃ¼zde iÅŸlemcinizin Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸi minimum ve maksimum saat hÄ±zlarÄ±nÄ± gÃ¶rebileceksiniz.

SeÃ§tiÄŸiniz hÄ±zda akÄ±llÄ± telefonun stabil Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece Set on Boot seÃ§eneÄŸini etkinleÅŸtirmeyin, aksi takdirde akÄ±llÄ± telefonunuza zarar verebilirsiniz.

FarklÄ± profiller oluÅŸturarak SetCPU’nun iÅŸlemcinizin hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rma ve azaltmasÄ±nÄ± gerektirecek senaryolar kurabilirsiniz. (Ä°ÅŸlemci sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, pil seviyesi, ekranÄ±n aÃ§Ä±k / kapalÄ± olmasÄ± gibi senaryolar)







