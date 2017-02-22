iPhone kullanÄ±rken birden bire Ã§Ã¶kmesine neden olabilecek Ã§ok sayÄ±da neden var. Ã‡oÄŸu durumda bu durum aniden gerÃ§ekleÅŸir ve sebebi anlaÅŸÄ±lamaz. Arka planda yatan nedene baÄŸlÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m son derece basit ya da aksine karmaÅŸÄ±k olabilir.

iOS: Ã‡Ã¶ken iPhone UygulamalarÄ±nÄ±n Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

Genelde Ã§Ã¶kmelerden Ã¶nce iPhone’da aÅŸÄ±rÄ± yavaÅŸlama ve aÄŸÄ±rlaÅŸma hissedilir. Akla gelen ilk Ã§Ã¶zÃ¼m belleÄŸi boÅŸaltmaktÄ±r ama genelde arka plandaki uygulamalar zaten donmuÅŸ olduÄŸundan kapatÄ±lmalarÄ± fayda saÄŸlamaz. BelleÄŸi boÅŸaltmak iÃ§in gÃ¼Ã§ butonuna uzun basÄ±p kapama mesajÄ± gelince Home butonuna uzun basÄ±p masaÃ¼stÃ¼ne dÃ¶nebilirsiniz. AyrÄ±ca yavaÅŸlamalarÄ±n ana sebeplerinden dolan dahili depolama alanÄ±nÄ± temizlemelisiniz. Donma olduÄŸu andaysa gerÃ§ek anlamda yeniden baÅŸlatmanÄ±z ÅŸart.

GÃ¼Ã§ butonuna basÄ±lÄ± tutup kapatamÄ±yorsanÄ±z yeniden baÅŸlatmak iÃ§in gÃ¼Ã§ ve Home butonlarÄ±na aynÄ± anda uzun basÄ±n ve elma Ã§Ä±kana kadar bekleyin. GerÃ§i iOS donma sorunu olunca otomatik olarak kendini baÅŸlatmayÄ± dener ve Ã§oÄŸu zaman sonuÃ§ alÄ±r.

Tekrar Eden Ã‡Ã¶kme

SÃ¼rekli Ã§Ã¶kme oluyorsa sorun kaynaÄŸÄ± aranmalÄ±. iOS gÃ¼ncellemesi Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa kontrol edip kurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Dahili Ayar uygulamasÄ± ya da iTunes kullanÄ±labilir. Bu tÃ¼r sorunlarÄ±n donanÄ±msal olmasÄ± ve kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi ihtimaline karÅŸÄ±n iPhone hala Ã§alÄ±ÅŸÄ±r durumdayken iTunes ile yedek almalÄ±sÄ±nÄ±z. Gerekirse sÄ±fÄ±rlayÄ±p yedekten kurabilirsiniz.

Ã‡Ã¶ken ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Parti Uygulamalar

Sadece Facebook gibi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti kurulmuÅŸ uygulamalardan biri Ã§Ã¶kme yaÅŸatÄ±yorsa Home butonuna Ã§ift tÄ±klayÄ±p tamamen kapatÄ±n. AÃ§Ä±lÄ±r aÃ§Ä±lmaz Ã§Ã¶ken uygulamalarÄ± dÃ¼zeltmek Ã§ok zordur. GÃ¼ncelleme olup olmadÄ±ÄŸÄ± App Center Ã¼zerinden kontrol edilmelidir. GÃ¼ncelleme yoksa bile Ã¶nce kaldÄ±rÄ±p sonra marketten tekrar kurmak denenebilir.

Bu tÃ¼r uygulamalara ait yorumlarÄ± iTunes markette okumayÄ± ve gerekirse geliÅŸtirici sitesine bakÄ±p baÄŸlantÄ± kurmayÄ± ihmal etmeyin.

Safari Ã‡Ã¶kmeleri

Apple’Ä±n kendi internet tarayÄ±cÄ±sÄ± bile kimi zaman Ã§Ã¶kebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ gezilen sayfalardaki hatalÄ± kodlar tÄ±kanma yapabilir. Ayarlar uygulamasÄ± iÃ§inde Safari kÄ±smÄ±na girip Ã§Ã¶kmeyi Ã§Ã¶zecek ayarlara bakabilirsiniz. Ã–rneÄŸin Ã¶nceleri otomatik Ã¶neri Ã¶zelliÄŸi aÃ§Ä±lÄ±nca Safari Ã§Ã¶kmeye baÅŸlÄ±yordu.

Bu ayar kÄ±smÄ±nda Safari Ã¶nbelleÄŸi ve geÃ§miÅŸi de silinerek fark kontrol edilebilir. BaÅŸka internet tarayÄ±cÄ±lar bir sÃ¼reliÄŸine denenip Safari iyileÅŸtirecek yeni iOS gÃ¼ncellemesi Ã§Ä±kmasÄ± beklenebilir.





