Android‘li akıllı telefonlar için En İyi 5 Overclock Uygulaması ile sizlerleyiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlar yıllar geçtikçe daha güçlü işlemciler, daha fazla RAM ve depolama alanı miktarı, yüksek çözünürlüklü kameralar ve artan pil kapasiteleri ile donatılıyor. Görece eski bir modele sahipseniz ya da elinizdeki cihazı uzunca bir süredir kullanıyorsanız akıllı telefonunuzun yavaşlaması bir süre sonra kaçınılmaz hale gelecektir. Sitemizde daha önce Android’li akıllı telefonları hızlandırmak için yararlanabileceğiniz ipuçları içeren çok sayıda yazı kaleme aldık. Android’li akıllı telefonlarda overclock yaparak performansı nasıl artırabileceğinize de değinmiştik. Şimdi ise Android’li cihazlarda overclock yapmak için kullanabileceğiniz uygulamaları tanıtmak istiyoruz. Dilerseniz Android uyumlu En İyi 5 Overclock Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android: En İyi 5 Overclock Uygulaması

Öncelikle bu uygulamaları kullanabilmek için akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamanız gerektiğini belirtelim. Root erişimi için burada ele aldığımız araçlardan yararlanabilirsiniz.

No-frills CPU Control

No-frills CPU Control uygulaması ile root erişimi sağlanmış Android’li akıllı telefonlarda işlemci hızını değiştirebilir ve yönetimi ele alabilirsiniz. Uygulama ile işlemcinin desteklediği yüksek hızlara ulaşmanız ve oyunlarda daha yüksek kare / saniye değerleri elde etmeniz mümkün. Tabii dilerseniz işlemci hızını düşürerek cihazın daha az ısınmasını sağlayabilir, pil tüketimini yavaşlatabilirsiniz.

AnTuTu CPU Master

Root’lu Android akıllı telefon ve tabletlerde işlemci ile grafik işlemcinin hızını artırmak için AnTuTu CPU Master uygulamasından faydalanabilirsiniz. Uygulama bünyesindeki OverclockWidget ile işlemci hızını ve pil durumunu anlık değişimlerle birlikte gözlemleyebilirsiniz.

Tegrak Overclock

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda overclock yapmak için yararlanabileceğiniz bir diğer başarılı uygulama da Tegrak Overclock. Uygulama arayüzünde çeşitli işlemci frekansı seviyeleri arasından seçim gerçekleştirme imkanı bulunmakta. Çekirdek voltajı ve dahili voltajı dahi değiştirebiliyorsunuz.

Overclock for Android

Overclock for Android ile akıllı telefonunuzu hızlandırabilir, pil ömrünüzü koruyabilirsiniz. Özelleştirilmiş profiller oluşturabilir, cihazınızın performansı üzerine tam söz sahibi olabilirsiniz. Profilleri şarj durumu, zaman, sıcaklık, ekran açık / kapalı gibi farklı durumlara göre düzenleyebiliyorsunuz.

Faux123 Kernel Enhancement Pro

Faux Kernel uygulaması ile işlemci voltajına ince ayar yapabilirsiniz. Uygulama işlemcinin minimum ve maksimum çalışma frekansını ayarlama, GPU frekansını anlık olarak görüntüleme imkanı da sunuyor.







