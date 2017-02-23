Instagram‘da artık Bir İletide Birden Fazla Fotoğraf Paylaşmak mümkün! Popüler sosyal ağ uygulaması Instagram’a yeni bir özellik eklendi, üstelik bu özellik bir diğer sosyal ağ uygulaması Snapchat’ten esinlenilmiş değil. Artık Instagram’daki iletilerinizde çoklu fotoğraf paylaşımı gerçekleştirebiliyorsunuz. İleti başına en fazla 10 fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor. Yeni özellik kullanıcılarda yavaş yavaş aktive edilmeye başlandı. Sizin hesabınızda bu özellik henüz etkin olmamışsa da Instagram akışınızda birden fazla fotoğraf içeren iletiler görmeniz olası. Uygulamada çoklu fotoğraf paylaşımı yaparken her zaman olduğu gibi filtreler uygulayabiliyor ve fotoğraflarda çeşitli düzenlemelere gidebiliyorsunuz. Instagram‘da Bir İletide Birden Fazla Fotoğraf Paylaşmak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Instagram: Bir İletide Birden Fazla Fotoğraf Paylaşmak

Instagram uygulamasını çalıştırın ve yeni bir paylaşım oluşturmak için kamera simgesine dokunun. Yerleşim butonunun hemen kenarında yeni Select Multiple butonunun bulunduğunu göreceksiniz. Bu butona dokunun, şimdi galerinizden birden fazla fotoğraf seçimi yapabileceksiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 10 adete kadar fotoğraf seçebiliyorsunuz.

Fotoğrafları seçip paylaşımınıza dahil ettikten sonra uygulamak için filtre seçebilirsiniz. Bir fotoğrafa uygulamak için seçtiğiniz filtre tüm fotoğraflara uygulanacaktır. Her fotoğraf için farklı filtreler seçmek istiyorsanız filtre seçim ekranında fotoğraflara tek tek dokunup filtre seçimlerini yapmanız gerekecek.

Filtreleri fotoğraflara tek tek uyguladıktan sonra parlaklık ve kontrastı da ayarlamanız mümkün.

Instagram’da çoklu fotoğraf paylaşımı yaptığınızda iletideki fotoğraflar slayt gösterisi formunda görüntülenecektir. Birden fazla canlı fotoğraf çekimi gerçekleştirip bunları tek bir iletide doğrudan toplayamıyorsunuz. Öncelikle hepsini tek tek çekmeniz ve ardından galeriden fotoğraf seçimi yapmanız gerekecek.

Instagram’da bir iletide birden fazla fotoğraf paylaşmak için uygulamayı güncellemenize gerek yok. Özellik tüm kullanıcılarda aynı anda etkinleştirilmediği için sizin bu özelliğe kavuşmanız biraz zaman alabilir, sabırlı olmalısınız.





