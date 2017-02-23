iPhone’u yavaşlatan uygulamaları tespit etmek için izleyebileceğiniz bir yöntem ile sizlerleyiz. Uygulama geliştiricileri uygulamalarını güncel iOS versiyonuna uygun şekilde düzenlemeyince bu uygulamalar akıllı telefonu yavaşlatabiliyor. Özellikle uygulamalarını düzenli olarak güncellemeyen geliştiriciler iPhone’da yavaşlama problemine neden olabiliyor. iOS’in evrim sürecinde küçük ve büyük çaptaki yeniliklerin uygulamaların çalışma şeklini etkilediği biliniyor. Apple uygulama geliştiricilerini yenilikler ve değişiklikler konusunda sürekli bilgilendiriyor, hatta yeni iOS versiyonlarının Beta sürümlerini hazırlayarak geliştiricilerin uygulamalarını yeni versiyona uygun şekilde güncellemeleri için fırsat tanıyor. Maalesef uygulamalarını güncelleme anlamında tüm geliştiriciler aynı hassasiyette ve koşullara sahip değiller, son durumda bir süredir güncelleme almayan uygulamaların iPhone’u yavaşlatması kaçınılmaz oluyor. iOS 10.3’ün halka açık Beta sürümünde iPhone’u yavaşlatan uygulamaları tespit etmek için kullanılabilecek bir seçeneğe yer veriliyor.

iPhone’u Yavaşlatan Uygulamaları Tespit Etmek

Öncelikle Settings (Ayarlar) menüsüne erişin ve About > Applications (Hakkında – Uygulamalar) menüsünü görüntüleyin. iOS 10.2 ve daha eski işletim sistemi versiyonlarında yalnızca uygulamaların ne kadar depolama alanı kullandıklarını görebiliyorsunuz. iOS 10.3 ve sonrasında ise App Compatibility (Uygulama Uyumluluğu) menüsüne gidebilmek için Applications (Uygulamalar) seçeneğine dokunabilirsiniz.

Karşınıza Apple iPhone’u yavaşlatması olası uygulamaların yer aldığı bir liste gelecek.

Buradan herhangi bir uygulamaya dokunarak App Store mağazasındaki sayfasına gidebilirsiniz. Geliştiricinin uygulamasını güncellemesini talep etmek için bir yorum bırakabilirsiniz. Geliştiriciler genellikle mağazadaki uygulamaları için çok sayıda yorum yazıldığından bu alanı takip edemeyebiliyor, bu nedenle gerçekten sevdiğiniz bir uygulama için geliştiricinin e-posta adresini bulabilir ve bir e-posta yazabilirsiniz.

Bazı durumlarda iPhone’u yavaşlatan uygulamalar App Store mağazasından kaldırılabiliyor. Örneğin Facebook’un Stickered uygulamasının mağazadan çekildiğini görmüştük. Sıkıntılı uygulamaları cihazınızı yavaşlatmalarına katlanarak kullanmaya devam edebilir ya da aynı / benzer işleve sahip uygulamalar için arayışa girebilirsiniz.

iOS 10.3 Beta versiyonunda yer alan bu seçeneğin henüz stabil iOS versiyonunda bulunmadığını belirtelim.





