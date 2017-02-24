Apple’ın iOS’a dahil ettiği en temel uygulamalardan biri olan Fotoğraflar uygulaması aslında hiç de tahmin edilmeyen özellikleri bünyesinde barındırıyor ve belirli kullanıcılar sadece bu hatadan ötürü markete girip uygulama arayışına giriyor. Halbuki aradıklarınız zaten yüklü olabilir.

iOS: iPhone Fotoğraf Uygulamasının Hünerleri

Elbette ana görevi iPhone içinde yer alan tüm fotoğraf ve videolara evsahipliği yapmak olan Fotoğraflar uygulamasının silinmiş fotoğrafları geri getirmek, kırmızı göz lekelerini temizlemek, videoları kırpıp parça kesmek ve hatta e-posta ile gönderilecek fotoğrafların boyutunu azaltmak üzere kullanılabildiğini biliyor muydunuz?

Bu dosya konusunda söz edeceğimiz Fotoğraflar uygulaması özelliklerinin bir kısmı iOS 9 güncellemesinden sonra eklenmiş durumda. Önceki sürümde çakılı kalmış olan kullanıcılar eksikler görebilir…

Fotoğraf Arama ve Gezinti

Fotoğraflar uygulamasında içerik üç ana bölüme ayrılıyor. Tarihe göre sıralı fotoğraflardan yıla tıklayıp yıla ve yere göre sıralayabilirsiniz. Beliren yer adına tıklayıp dünya haritası üzerinde görün. Paylaşılanlar kısmında sizinle paylaşılan ya da iCloud kullanarak diğerleriyle paylaştığınız fotoğraflar var. Albümler kısmında Kamera Rulosu ve Tüm Fotoğraflar klasörleri yer alıyor ve kalp işaretine tıklanan fotoğraflar Favorilerde beliriyor.

Ekran Görüntüleri ve Videolar ayrı klasörlerde gösteriliyor. Dropbox gibi uygulamaları kurarsanız buraya klasörlerini ekleyebilirler. Ön kamerayla çekilenlerse Selfie klasörüne ekleniyor. Kendiniz de klasör ekleyebilir, üstteki mercekle arama başlatabilirsiniz.

Silinen Fotoğraf ve Videoları Geri Getirmek

Cihazda yer açmak için önceki videoları ve fotoğrafları siliyorsanız kimi zaman yedek almadan sildiğinizi fark edebilirsiniz. Silinen medya alında silinmez ve 40 gün Yakın Zamanda Silinenler klasöründe saklanır yani son pişmanlık fayda eder! Albümler içinden bu klasörü bulun ve kazayla sildiklerinizi geri getirin.

Fotoğraf Düzenleme Özellikleri

Fotoğraflara tıklayınca beliren semboller sayesinde düzenleme moduna geçebilirsiniz. Büyülü değneğe tıklayarak tek tıkla iyileştirme yapabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf kesmek ve döndürmek çok basit.

Renk ve parlaklık değerlerini değiştirebilir, fotoğraflara çeşitli hazır efektleri uygulayabilirsiniz. Bir diğer seçenekse kırmızı göz sorununu temizler.

Fotoğraf Paylaşmak

Altta yer alan üst ok biçimli paylaş butonuna bastıktan sonra bir ya da daha fazla fotoğrafı seçin ve ardından devam edin paylaşmak istediğiniz uygulamaya tıklayın. Uygulamayı göremediyseniz sondaki sembole tıklayıp bulun.

Slayt Şov

Paylaş butonu yanındaki slayt şov butonuna tıklayın ve fotoğrafları seçin. Seçenekleri düzenlemek için sağ alttaki butona tıklayabilirsiniz. Tema, müzik, tekrarlı çalma düzenlenebilir.

Video Kırpmak

Çektiğiniz videoları sadece baştan ya da sondan kırpmak için düzenle butonuna basın ve okları çekerek kesim miktarını belirleyin, onay verip bekleyin.





