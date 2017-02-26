Kablolar arasında boğulup kaldınız mı? Bu tür kablo karmaşaları herkesin başına geliyor çünkü günümüzde her elektronik cihazın ayrı bir şarj adaptörü ve kendine has kablosu var. Bir araya geldiklerinde kızılca kıyamet kopabiliyor!

Can Sıkan Kablolarla Başa Çıkmak

Yeni bir masa, bilgisayar, TV ya da diğer cihaz almak heyecan verici ama kablo karmaşasını katlanarak artıyor. Her ne kadar kablolardan tamamen kurtulmak mümkün olmasa da bunları verimli biçimde yönetebilirsiniz.

Prizlere Yaklaşın

Kimi zaman prizlerin yerleri uygunsuz noktalarda olabilir ama eğer imkan varsa bağlanan cihazları bunlara yakınlaştırarak kablo karmaşasını belirgin biçimde azaltabilirsiniz ve aynı zamanda kablolara takılarak yaşanan düşme kazaları da azalabilir.

İmkan Olduğunca Kablosuz

Kablosuz bağlantılara geçişle kullanıcıların kablo karmaşası azalıyor. Kablosuz Bluetooth kulaklıklar iyice moda oldu ve kablolar azaldı. Kablosuz şarj da her ne kadar tam olarak kablosuz olmasa da kablo derdini düşürdü. HDMI görüntü bağlantılarının da kablosuz sürümleri çıktı ama şimdilik biraz pahalı kalıyor.

Kısa Kablolar ve Adaptörleri Çantalayın

Şarj kabloları, dongle adaptörler ve ufak boyutlu şarj adaptörleri zaman içinde artar ve çok sayıda benzer ürüne sahip olursunuz. Masalarda yaşanan karmaşaların büyük kısmını bu ufak özel dönüştürücüler ve aksesuarlar teşkil eder. Bunları organize etmek adına özel cepler ve lastikli gözler içeren çantalar kullanabilirsiniz. Bir anda karmaşa azalır ve ciddi anlamda fark gözlenebilir.

Kablo Organize Ediciler

Masa altında takılı adaptörler ve bir ucu diğer cihazlara bağlı uzun kablolar bir şekilde altta gizlenebilir ama bunlara ait fişlerin uçları masada karmaşa oluşturabilir. Aynı zamanda bunlar aniden düşüp masa arkasına vb gidebilir. Sorunu aşmak için fişlerin takılabildiği özel kauçuk başlıkları masaya yerleştirebilirsiniz.

Kablo Fazlalıklarını Sarın

Uzun gelen kabloları salmak yerine sarın ve böylece daha az yer kaplamalarını sağlayın. Aynı zamanda karman çorman olmalarına engel olabilirsiniz. Buna özel cırtlı bantlar ya da kablo kementleri ucuza alınabiliyor.





