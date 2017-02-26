GIF animasyonlar senelerden beri var ama hiç bu kadar popüler olmamışlardı. Videolar gibi kareleri ardı ardına gösteren GIF animasyonları çok sayıda site tarafından destekleniyor. Artık web’in dili haline gelen bu yeni akıma ayak uydurmak isteyip zorlanıyor musunuz?

GIF Bulma, Düzenleme ve Oluşturma

Özellikle de sosyal ağlarda GIF animasyonları ön planda ve bunları paylaşmakla sınırlı kalmak sizi rahatsız ediyor olabilir. Çok sayıda farklı GIF kaynak sitesi olduğu gibi düzenlemek ve hatta sıfırdan size özel GIF animasyonları oluşturmak mümkün. Herhangi bir üyelik yapmadan https://gfycat.com sitesini kullanarak ilgi çekici GIF animasyonları bulabilir ya da size ait olanları bu siteye yükleyip paylaşabilirsiniz.

GIF dosyalarınızı paylaşmadan önce düzenlemek, yazı eklemek, filtre uygulamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek içinse Giphy sitesinin http://giphy.com/create/gifmaker adresindeki servisini kullanabilirsiniz.

Gifgifs sitesinin http://gifgifs.com/resizer/ adresindeyse GIF boyutunu değiştirme, optimize etme, parçalara bölme, döndürme, altyazı ekleme ve dosya boyutunu azaltma seçenekleri var. Böylece Twitter gibi servislerin boyut sınırına uymanız mümkün oluyor.

Akıllı telefonu kullanarak GIF animasyonu oluşturmak ve düzenlemek içinse Gif Me! Camera uygulaması kullanılıyor. Zaten iyi olan kamerayla yapılan çekimlerde 15 saniye sınırlaması dahilinde çekim yapıp otomatik olarak GIF animasyona dönüştürebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamayla gelen dahili araçlarla GIF’lere filtre ekleyebilir, metin ekleyebilirsiniz. Faydalı video ışığı butonuyla karanlık ortamlarda bile iyi GIF’ler elde edebiliyor. Android sürümü reklamlı ve ücretsiz ama iOS sürümü ücretli ve reklamsız.







