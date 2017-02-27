Android‘de oyun performansını artırmak için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız. Günümüzde hemen her yaştan kullanıcının Android işletim sistemli akıllı telefonuyla oyun oynamayı çok sevdiğini biliyoruz. Android telefonların zamanla yavaşladıklarını ve güncellenen uygulama ve oyunlar için akıcı performans sağlayamadığını görüyoruz. Sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefonunuz oyunlarda sizi tatmin edecek performansı sunamıyorsa oyun performansını artırmak adına yapabileceğiniz bir şey var. Dilerseniz Android telefonlarda oyun performansını artırmak için kullanabileceğiniz uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Oyun Performansını Artırmak

Bu süreçte kullanacağınız uygulama Android’de root erişimine ihtiyaç duymakta. Akıllı telefonunuzda root erişimi daha önce sağlamadıysanız burada tanıttığımız araçlardan yardım alabilirsiniz.

Cihazda root erişimini sağladıktan sonra Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak GlTools (Graphic Optimizer) uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın, Super User erişimi için onay talep edecektir. Bu erişim iznini sağlayın. Uygulama sistem ayarları üzerinde düzenleme gerçekleştirerek oyun performansını artırabilecek.

Uygulamanın görevini yerine getirebilmesi için küçük bir eklenti kurması gerekiyor, TEX(DE)coder‘in indirilmesini sağlayın.

Kullanıcı sözleşmesini kabul ettikten sonra indirilen eklentiyi kurun. Değişikliklerin uygulanabilmesi adına akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır.

Telefonunuz açıldıktan sonra uygulamayı çalıştırın. Arayüzde cihazda kurulu olan uygulama ve oyunlar listeleniyor. Buradan hızlandırmak istediğiniz herhangi bir oyunu seçin.

Karşınıza çok sayıda seçenek gelecektir. Burada dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirebilir ve oyunlarda daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Özellikle akıcı çalışmayan oyunlarda görüntü kalitesinden biraz feragat ederek oyunun akıcı şekilde çalışmasını sağlamanız mümkün olacaktır.

Değişiklikleri yaptıktan sonra ilgili oyunu çalıştırarak ne gibi farklılıklar olduğunu görebilirsiniz.