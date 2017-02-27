HDR günümüzde sıklıkla kullanılan bir terim ve aslına bakılırsa asla tam olarak açıklanmış da değil. Geniş Dinamik Aralık anlamı taşıyan bu kısaltma, tartışılan konuya göre farklı ifade edebiliyor. Ne demek olduğunu ve ne farklar getirdiğini tartışıyoruz…

HDR Nedir?

Kameralar, TV’ler ve mikrofonlarda HDR terimi karşımıza çıkabiliyor. Tıbbi ekipmanlarda bile kullanıldığına şahit olduk! Genel anlamda HDR ile standart ekipmanlara kıyasla daha geniş giriş ya da çıkış aralığı ifade ediliyor. Biz ise kamera ve fotoğraflar açısından ele alıyor olacağız.

HDR Kameralar ve Fotoğraflar

Akıllı telefon kamerasıyla yapılan çekimlerde kimi zaman ışık yetersiz olunca renkler karanlık, sarımtrak görünebilir. Buna çözüm olarak patlayan LED flaşlar olsa da bunlardan doğan etki ve kırmızı göz gibi sorunlar, donuk renkler bekleneni veremeyebilir. Bu durumda HDR kamera etkisi imdada yetişiyor. Kamera alıcıları belirli bir ışık aralığını yakalayabiliyor. Sınırları kaydırınca bir yandan avantaj olurken diğer yandan dezavantaj oluyor. HDR ise işte bu sınırlı aralığı genişletmek için farklı ışık ayarlarında birden fazla kare çekip elde ettiği sonuçları harmanlayarak en iyi fotoğraf karesini sunmaya odaklanıyor.

Birden çok kare çekildiği için ve ardından işleyen yazılımsal analiz ve paketlemeden ötürü HDR çekimler daha uzun sürüyor ve deklanşöre basıldıktan sonra hareket etmeden beklenmesi gerekiyor. Çoğu durumda elde edilen sonuç HDR’sız çekimden daha iyi ama elbette titreme olmuşsa ya da yanlış çekim yapılmışsa yoktan var etmesi mümkün değil.

HDR Ekranlar

HDR fotoğraflar ile HDR ekranlar karıştırılmamalı. HDR destekli yeni ekranlar görüntüyü iyileştirmek için daha iyi kontrast oranı elde edecek biçimde daha karanlık siyahlar ve normalden daha parlak beyazlar sunmaya odaklanıyorlar. Buna imkan verense daha parlaklık LED paneller. Arttırılan renk doğruluğu ile daha gerçekçi görüntü vaat ediliyor.