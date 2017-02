Android’li akıllı telefonlarda WhatsApp son görülme zamanını gizlemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta çok sayıda ilginç ve işlevsel özellik bulunmakta. Örneğin uygulamadaki Okundu bilgisi seçeneği gönderdiğiniz mesajların arkadaşlarınızın telefonuna ulaşıp ulaşmadığını, ulaştığında ise okunup okunmadığını görmenizi sağlıyor. Tabii aynı bilgiler size ulaşan ve okuduğunuz mesajlar için de geçerli. WhatsApp’ta size gelen mesajları nasıl gizlice okuyabileceğinizi daha önce buradaki rehberimizde ele almıştık. WhatsApp’taki bir diğer ilginç özellik de arkadaşlarınızın WhatsApp’taki son görülme zamanlarını öğrenmenizi sağlıyor. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda son görülme zamanınızı başkaları öğrenemiyor ancak siz de arkadaşlarınızın son görülme zamanı verisine erişemiyorsunuz. Bu yazımızda WhatsApp’taki son görülme zamanı özelliğini devre dışı bırakmadan son görülme zamanını gizlemek için yararlanabileceğiniz bir uygulamayı ele alacağız. WhatsApp‘ta son görülme zamanını gizlemek oldukça kolay.

WhatsApp: Son Görülme Zamanını Gizlemek

WhatsApp’ta son görülme zamanını gizlemenin yolu esasında size ulaşan mesajları karşıya okundu bilgisi (yani mavi tick) gitmeden okuyabilmekten geçiyor. Bunun için Android uyumlu Unseen – No Last Seen uygulamasından yardım alabilirsiniz. Uygulama WhatsApp dışında Facebook Messenger ve Viber’da da işe yarıyor.

Öncelikle Unseen uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulama bildirimlerinize erişebilmek için izin isteyecektir. Gerekli erişim izni için onay verin. Notification access menüsünde Unseen seçeneğini etkinleştirin.

Şimdi Unseen uygulamasının arayüzüne gidebileceksiniz. Uygulama ayarlarını görüntülemek için sağ üst kısımdaki butona dokunun.

Buradan Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram gibi uygulamalar için aracı devreye alabilirsiniz.

İşlem bu kadar basit! WhatsApp’a ya da diğer uygulamalardaki hesaplarınıza mesaj geldiğinde bu mesajı Unseen uygulamasının arayüzünden okuyabileceksiniz. Mesajı özgürce okuyabiliyorsunuz, ilgili mesajı gönderen arkadaşınıza okundu bilgisi ulaşmıyor. Bu sayede son görülme zamanı da güncellenmiyor.