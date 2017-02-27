YouTube 18 yaş sınırı doğrulamasını atlatmak için yapabileceğiniz bir şeyler var. Bildiğiniz gibi yaşadığınız ülkede YouTube’a erişim engeli ya da yavaşlatma yapıldığında VPN kullanarak bu sorunu çözebiliyorsunuz. Diğer taraftan YouTube’da yetişkin olmayanların izlememesi gereken içerikler için, Google hesabınızla oturum açmadıysanız 18 yaş üzerinde olduğunuzu doğrulamanız için oturum açmanız talep ediliyor. Bu doğrulama aşamasını YouTube’da oturum açmadan kolayca atlatmak için izlenebilecek yöntemler mevcut. Dilerseniz YouTube 18 yaş sınırı doğrulamasını atlatmak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

YouTube 18 Yaş Sınırı Doğrulamasını Atlatmak

Akıllı telefonunuzda web tarayıcısını açın ve Masaüstü sitesi iste seçeneğini etkinleştirin. Kişisel bilgisayarınızdaki tarayıcıda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.

Öncelikle yaş sınırlaması içeren, izlemek istediğiniz herhangi bir video için arama gerçekleştirin.

Bu şekilde bir uyarı alacaksınız. Videonun bağlantısını tıpkı ekran görüntüsünde olduğu gibi, YouTube’un önüne nsfw yazarak değiştirin.

Enter tuşuna basın. YouTube’da kullanıcı hesabınızla oturum açmadan yaş doğrulama aşamasını atlatabilecek ve videoyu izleyebileceksiniz.

Alternatif Yöntem – 1

YouTube’da 18 yaş sınırı doğrulaması içeren ve izlemek istediğiniz videoyu görüntüleyin.

Şimdi videonun URL’sinde YouTube sözcüğünün ardından repeat yazın ve Enter tuşuna basın. Yani bağlantı https://www.youtuberepeat.com/watch?v=6LZM3_wp2ps şeklinde olmalı.

İlgili videoyu Listen On Repeat internet sitesi üzerinden oturum açmaya gerek kalmadan izleyebileceksiniz.

Alternatif Yöntem – 2

YouTube’da 18 yaş sınırı doğrulaması içeren ve izlemek istediğiniz videoyu açın.

Şimdi YouTube video bağlantısının başına, YouTube kelimesinden önce gelecek şekilde pwn ekleyin. Enter tuşunu kullanın.

Tahmin edebileceğiniz üzere farklı bir sayfa açılacak.

Burada ilgili YouTube videosunu akıllı telefon veya bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz seçenekler var. İndirmeden izlemek için ise ön izleme görseline dokunmak yeterli oluyor.