Android‘li akıllı telefonlarda kamera uygulamasına Google Photos kısayolu eklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google Photos Mayıs 2015’te hayata geçirilmiş ve bu tarihte Google+ servisinden devşirilmişti. Hizmet özellikle geçtiğimiz yıl kazandığı özelliklerle ön plana çıkmayı başardı. Google Photos ile kullanıcılar fotoğraflarını ücretsiz şekilde, limit olmadan yedekleyebiliyor. Üstelik fotoğraflara akıllı telefonların dışında photos.google.com adresinden de erişilebilmekte. Fotoğraflar burada korunuyor, güven altına alınıyor ve depolanıyor. Üstelik telefonunuzun depolama alanının hızla dolmasının önüne geçebiliyorsunuz. Uygulamada fotoğrafları gelişmiş şekilde düzenlemek ve fotoğraflardan akıllı albümler oluşturmak için seçenekler bulunmakta. Burada depoladığınız fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla çeşitli kanallardan kolayca paylaşabiliyorsunuz. Dilerseniz Android‘de kamera uygulamasına Google Photos kısayolu eklemek için ne yapmanız gerektiğini anlatalım.

Android: Kamera Uygulamasına Google Photos Kısayolu Eklemek

Öncelikle Google Photos uygulamasının en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olmalısınız. Google Play uygulama mağazasından uygulama için güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Kurulum ya da güncellemeden sonra Google Photos uygulamasını çalıştırın, kenar kısımdaki buton yardımıyla seçenekleri görüntüleyin ve Settings menüsüne erişin. Buradan Camera easy route seçeneğini etkinleştirin. Android Marshmallow ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlarda bu seçeneği etkinleştirdikten sonra değişiklik yapılmasına onay vermeniz gerekecektir. Permit seçeneğine dokunmalısınız.

Stok kamera uygulamanızla bir fotoğraf çektiğinizde Google Photos uygulamasının alternatif rotası olan küçük bir simge vizörün üzerinde belirecektir. Ekranın üzerinde biraz düzensiz bir şekilde görünecektir. Simgeyi daha ideal bir noktada konumlandırmak için üzerine uzun dokunun, daha sonra üstteki bir alana sürükleyin.

Bu düzenlemeyi yapıp fotoğraflarınızı çektikten sonra Google Photos uygulamasına kolayca erişme imkanına kavuşacaksınız.