Hayatımız açısından gerekli ve önemli yeteneklerden biri olan yüzme aynı zamanda vücut sağlığına yönelik en iyi egzersizlerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca rahatlatıcı bir eylem ve stres atıyor. Mutlaka her kişi yaşamının bir döneminde denemeli ve üzerine düşmeli.

Yüzme İçin Geliştirilmiş Uygulamalar

Her zamanki gibi internet dünyası bu alanda da imdada yetişiyor. Çok sayıda farklı türden yüzme odaklı uygulama var ve yeni başlayanlardan profesyonellere kadar farklı açılardan yardımcı oluyor. Uzmanlardan gelen önerileri ve ipuçlarını kolayca öğrenebilirsiniz ve kendi sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

MySwimPro

İster ilk kez yüzmeyi öğreniyor, isterse de her hafta sonu düzenli olarak yapıyor olun, bu uygulama sayesinde önerilen farklı egzersizleri deneyerek ve size göre özelleştirerek verimi arttırabilir, dahili takip özelliğiyle yaptıklarınızın kaydını tutabilir ve ilerleme durumunuzu görebilirsiniz. Ayrıca egzersizleri basit biçimde PDF’e aktarma ve çıktısını alıp taşıma imkanı var. Telefonunuz su geçirmez değilse bu çok işe yarayabilir.