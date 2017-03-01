iPhone kullanarak harika fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Hatta 4K kalitesine çıkabilir ya da ağır çekim artistik videolara imza atabilirsiniz. Elbette bunları cihazda tutarsanız bir anlamı yok. Paylaşım sitelerine göndermeli ve çevrenizdekilere tanıtmalısınız ama nasıl?

iOS: iPhone Kullanarak Kolayca Video Yüklemek

iOS işletim sisteminde herhangi bir içeriği paylaşmak son derece kolay ve videolar buna dahil. Peki hangi metodu ve servisi tercih etmelisiniz? İşte en iyi seçenekler…

Fotoğraflar Uygulamasından Paylaşmak

Yapılan çekimler kamera rulosunda saklanır ve Fotoğraflar uygulamasından görülebilir. Videoların tümünü görmek için Albümler sekmesine tıklayıp Videolar albümüne geçin. Paylaşmak için alttaki butona basın ve bir ya da birden fazla video/fotoğraf seçtikten sonra üst sıradan lokalde paylaşabilir, orta sıradan kurulu olan diğer uygulamalarda paylaşabilir, alt sıradan AirPlay ile izleme gibi işlemler yapabilirsiniz. Seçilen uygulamaya bağlı olarak gelecek seçenekler değişiyor olacak.

Lokaldeki Diğer Cihazlarla Paylaşmak

Diğer bir iPhone ya da Mac ile paylaşmanın yolu az önce söylediğimiz gibi AirDrop. AirDrop seçeneği gelmiyorsa Kontrol Merkezi içinden AirDrop seçip Herkesle paylaşım seçin. Aynı ağ şart değil ama Wi-Fi ve Bluetooth aktif olmalı.

Android Cihazlarla Paylaşım

iOS üzerinden Android cihaza doğrudan paylaşım yok. Bunun için Ayarlar uygulamasından Mobil ile Kişisel Hotspot açılıp aynı ağa bağlanmaları sağlandıktan sonra her iki cihaza da SHAREit kurup kullanılabilir.

Sosyal Platformlarda Paylaşmak

Daha fazla etkileşim için Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar ya da YouTube, Vimeo gibi video siteleri seçilebilir. Bunların tümü ücretsiz ama her birinde genelde siz ek ayar yapmadıkça videolar halka açık izlenebiliyor. Bu yüzden yüklenen videolarınızı yayına almadan önce ayarlara bakmalısınız.

iCloud Paylaşımı

Apple cihaz sahibi diğer aile bireyleriyle paylaşımda iCloud ideal. Albümleri birlikte güncelleyebilir ve sınırlı kişilere açabilirsiniz. iCloud depolama alanınız azalmaz, videolar sıkıştırılıp diğerlerine gösterilir yani izleyenler biraz kalite düşüşü fark edebilir.

Google Photos Paylaşım

iCloud benzeri bu seçenekte alıcılar Android ya da Windows kullanıyorsa işler kolaylaşıyor. Yüksek kalitede fotoğraf ve videoları yüklemek sınırsız ve ücretsiz. Ardından kurduğunuz Google Photos uygulamasındaki ayarlarla paylaşıma geçebilirsiniz.