







İşletmelerde güvenli ağ ortamını sağlamak adına VPN denen sanal özel ağlar oluşturuluyor ve kullanılıyor. Bunlara erişim için özel bir ağ kanalı açılması, kullanıcı adı ve parola girilmesi isteniyor. Peki akıllı telefonunuzla işe gitmeden bu ağa nasıl bağlanırsınız?

Android: İşyerinin VPN Sanal Ağına Bağlanmak

Önceleri Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlarla iş ya da okuldaki VPN ağa bağlanmak için özel adımlar izlenirdi. Günümüzde Android içeren akıllı telefonlar ve tabletler de benzer işlemi yapabiliyor. Ancak şunu belirtmek isteriz ki bu VPN ağı oluşturan işyeri ya da okul vb tarafından dış ortama açık bir erişim adresi (URL) verilmiş olması gerekiyor yani sadece bina içine özelse dışardan bağlanamazsınız! Buna izin varsa Bilgi İşlem bölümüne danışarak URL adresini, VPN oturumu için size özel bilgileri öğrenebilirsiniz.

Ardından VPN bağlantısına izin veren bir uygulamayı Google Play mağaza ortamından indirip kurmanız gerekiyor. Bize kalırsa en iyi VPN istemcilerinden biri AnyConnect olmakta. Cisco Systems’in geliştirdiği bu uygulama öneriliyor ve takdir görüyor.

Bağlantı Kurulum Adımları

Uygulamayı ilk kez açınca başlangıç ekranı belirecek. Bağlantı seçeneğine tıklayıp Gelişmiş Ayarlara girin ve yeni VPN bağlantısı ekleyin.









Bir ad, bağlantı için sunucu adresi girin ve gelişmiş seçenekleri düzenleyip kaydedin. Artık bağlantı yapmaya hazırsınız.

VPN Bağlantısı Yapmak

Anyconnect başlangıç ekranında VPN özelliğini kapalıdan açığa getirin. Ardından bağlantı sağlanacak ve kullanıcı adı ile parola istenecek.

Bağlan butonuna basın ve bekleyin.

VPN İle Uzaktan Çalışın

İşyeri e-postalarınızı kontrol etmek için Microsoft Outlook kurun ve Exchange sunucusuna bağlanın. Buna ek olarak takvime ve kişiler listesine de erişebilirsiniz.

Uygulamayı kurup başlatınca E-posta adresi ekleyip devam edin ve alan adı algılanmazsa manuel kurulumla devam edin. Hesap türünü Office 365, Outlook ya da Exchange olarak seçebilirsiniz.

Exchange seçip ilgili alanları doldurun ve bitirin. Artık iş e-postalarını akıllı telefondan alabilirsiniz.

Bilgisayar Bağlantısı

Microsoft Remote Desktop desteğiyle iş bilgisayarına uzaktan bağlanabilirsiniz. Bir kez daha yeni bağlantı ekleyin ve masaüstüne akıllı telefondan erişin.











