Farklı Profil Fotoğraflarına İmza Atabileceğiniz Uygulamalar




Sıradışı bir profil fotoğrafına sahip olmak mı istiyorsunuz? Yüzlerin yerlerini değiştirebilen, fotoğrafları sanat eserine dönüştürebilen ya da yüzünüzün yerine emoji kolajı dolduran çeşitli uygulamalara göz attık.

Farklı Profil Fotoğraflarına İmza Atabileceğiniz Uygulamalar

Elbette iyi bir profil fotoğrafı için anahtar noktalardan biri her şeyden evvel iyi bir fotoğrafa sahip olmak. Eşsiz ve farklı görünen profil fotoğrafları içinse programlar dönüşüm yapıyor. Bu sıralar profil fotoğrafı olarak çılgın takılmak son derece moda!

Face Swap Live Lite

faceswap-lite-free




Yüzünüzün yerine herhangi birini geçirin. Sadece fotoğraflar değil videolardan da dönüştürme yapabilen bu uygulamada hazır galeri de var. Lite sürümde reklamlar var ve Lite olmayan ödemeli.

Face Swap Live
İndir
QR-Code

Face Swap Live
Developer: Laan Labs
Fiyat: 3,49 TL

Face Swap Live
İndir
QR-Code

Face Swap Live
Developer: Laan Labs
Fiyat: ₺2,89

Pikazo

Ünlü ressamların eserlerini kullanarak profil fotoğrafınızı bu dönüşümden geçirin. Maalesef uygulamanın her iki platformda da ücretli olduğu görülüyor. Yapay zeka kullanılarak dönüşüm yapılıyor ve iddialı sonuçlar elde ediliyor.

Pikazo – AI art that YOU control
İndir
QR-Code

Pikazo – AI art that YOU control
Developer: Pikazo, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Pikazo - Make anything art
İndir
QR-Code

Pikazo – Make anything art
Developer: Pikazo, Inc
Fiyat: Ücretsiz+

Fotomoji

photomoji-photos-emoji-montage

Uygulamayı kullanarak profil görselinizi ufak sembollerden oluşan bir kolaja dönüştürebilirsiniz. Denemeden önce örnekleri görmek için geliştirici sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fotomoji
İndir
QR-Code

Fotomoji
Developer: Secondverse
Fiyat: Ücretsiz

9-Eyes.com

street-view-art-9-eyes

Google sokak görünümü arşivinde yer alan fotoğrafları kullanarak değişik içerikli bir blog haline getiren http://9-eyes.com/ sitesinde dünyanın her yanından tahmin bile edemeyeceğiniz görseller var ve profil fotoğrafı olarak kullanıp sıradışı takılabilirsiniz.




[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir