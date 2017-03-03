







Sıradışı bir profil fotoğrafına sahip olmak mı istiyorsunuz? Yüzlerin yerlerini değiştirebilen, fotoğrafları sanat eserine dönüştürebilen ya da yüzünüzün yerine emoji kolajı dolduran çeşitli uygulamalara göz attık.

Farklı Profil Fotoğraflarına İmza Atabileceğiniz Uygulamalar

Elbette iyi bir profil fotoğrafı için anahtar noktalardan biri her şeyden evvel iyi bir fotoğrafa sahip olmak. Eşsiz ve farklı görünen profil fotoğrafları içinse programlar dönüşüm yapıyor. Bu sıralar profil fotoğrafı olarak çılgın takılmak son derece moda!

Face Swap Live Lite









Yüzünüzün yerine herhangi birini geçirin. Sadece fotoğraflar değil videolardan da dönüştürme yapabilen bu uygulamada hazır galeri de var. Lite sürümde reklamlar var ve Lite olmayan ödemeli.

Pikazo

Ünlü ressamların eserlerini kullanarak profil fotoğrafınızı bu dönüşümden geçirin. Maalesef uygulamanın her iki platformda da ücretli olduğu görülüyor. Yapay zeka kullanılarak dönüşüm yapılıyor ve iddialı sonuçlar elde ediliyor.

Fotomoji

Uygulamayı kullanarak profil görselinizi ufak sembollerden oluşan bir kolaja dönüştürebilirsiniz. Denemeden önce örnekleri görmek için geliştirici sitesini ziyaret edebilirsiniz.

9-Eyes.com

Google sokak görünümü arşivinde yer alan fotoğrafları kullanarak değişik içerikli bir blog haline getiren http://9-eyes.com/ sitesinde dünyanın her yanından tahmin bile edemeyeceğiniz görseller var ve profil fotoğrafı olarak kullanıp sıradışı takılabilirsiniz.









