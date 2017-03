Android‘li akıllı telefonlarda ses butonlarıyla ekranda kaydırma yapmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. XDA sitesi üyelerinden mrYoussef135’in geliştirdiği ve Google Play uygulama mağazasından indirilebilen ücretsiz Volkey uygulaması Android’li akıllı telefonlarda çeşitli içerikleri görüntülerken ses butonlarını kullanarak ekranda aşağı / yukarı yönde kaydırma hareketi yapılabilmesine olanak tanıyor.

Android: Ses Butonlarıyla Ekranda Kaydırma Yapmak









Volkey uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyip etkinleştirdiğinizde internet sitesi gezintilerinde, alışveriş uygulamalarında, launcher’larda ve kaydırma hareketi yaptığınız diğer uygulamalarda ses butonlarını kullanabilir hale geliyorsunuz. Uygulamanın en sevdiğimiz özelliklerinden birisi root erişimine ihtiyaç duymaması. Birçok cihazla uyumlu olması da cabası.

Uygulama bünyesindeki seçenekler yardımıyla ses butonları ile kaydırma yapma işlevini yalnızca belirli uygulamalarda kullanmanız mümkün. Uygulamayı çalıştırın, arayüzdeki + butonuna dokunun ve dilediğiniz uygulamaları seçin. Yine arayüzde bulunan bir seçenek yardımıyla ses butonları ile kaydırma işlevini global hale getirebilirsiniz.

Uygulamanın root erişimine gereksinim duymadığını ifade etmiştik fakat Smooth Scrolling adlı özelliği etkinleştirmek isterseniz root erişiminin sağlanmış olması gerekiyor. Bu seçeneğin daha iyi bir kaydırma deneyimi sunduğu belirtilmekte fakat biz bu seçeneğin devre dışı bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. İki farklı Android telefonda gerçekleştirdiğimiz denemelerde Smooth Scrolling’i etkinleştirdiğimizde uygulamanın çalışmayı durdurduğunu gözlemledik.

Bizim deneyimlerimize göre uygulama Smooth Scrolling etkinleştirilmediğinde başarılı şekilde çalışıyor. Ancak bu aracın her kullanıcı için ideal olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikle her akıllı telefonda ses butonları ideal konumda bulunmuyor. Kaydırma yapmak için dokunmatik ekran varken ses butonlarını kullanmak her Android kullanıcısının tercih edeceği bir şey değil. Ancak farklı bir deneyim peşindeyseniz uygulamayı denememeniz için bir gerekçe yok.