







İnsanlara sorulduğunda eski günleri özlediklerini ifade edecek biçimde “nerde o eksi günler” dediklerini duyabiliyoruz. Gerçekten de eskiye özlem had safhada ve hayatın pek çok alanında eskiye özlem var. En azından son nesil elektronik cihazlarla eski günleri akla getiren fotoğraf ve videolar çekerek anıları canlandırabilirsiniz…

iOS: Retro Görünümlü Fotoğraf ve Videolar Çekebilirsiniz

Eski nesil fotoğraflar ve videolardaki nostaljik görünüm geri döndü. Yeni nesil cihazlardaki kameralar en ufak detayları bile net biçimde yakalayıp şaşırtıyor. Eski fotoğraflardaysa durum tam tersine. İşte bu aşamada filtreler devreye giriyor.

Hipstamatic









Daha Instagram ortada yokken Hipstamatic vardı ve filtre çılgınlığını çoktan başlatmıştı. Tam kapsamlı bir çözüm olan bu uygulamayla eski nesil görünen fotoğraflar çekebilir, düzenleme yapabilir, hazır seçenekler ve araçlardan destek alabilirsiniz. Her ne kadar yeni uygulamaların büyük kısmı benzer özellikler sunmaya başlamış olsa da Hipstamatic’i denemenizi öneriyoruz.

Camera Noir

İlk nesil fotoğrafların tümü siyah beyazdı. Gerçekten de bu ilk zamanlara gitmek istiyorsanız bu alandaki en iyi seçenek Camera Noir oluyor. Sadece siyah beyaz fotoğrafları başarılı biçimde elde etmeye odaklanan uygulamada fazla seçenek yok. Sunulan araçlarla en güçlü siyah beyaz fotoğraflar elde edilebilir.

PinholeCam

Yapabileceğiniz en basit kamera, ufak bir delik içeren ama lens kullanmayan kamera türüdür. Bunun çalışma sisteminde içeri giren ışık görsele dönüştürülür. Beşinci yüzyıldan beri bilinen bu etkinin nasıl bir sonuç oluşturduğunu iPhone ile görmek ve çekim yapmak için bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Ufak aralıklı kameranın çekimleri için uzun süre beklemek gerekiyor ve gerçekçi bir deneyim elde ediliyor.

VHS Camcorder

2015’in en iyi uygulamalarından biri seçilen VHS Camcorder telefonunuzu 80’li yıllardan kalma bir kameraya dönüştürüyor. Eğlenceli uygulamada butonlar o cihazları andıracak biçimde düzenlenmiş ve görüntü kalitesi taş çıkartıyor.

Super 8

Dünyanın en büyük yönetmenleri bile vakti zamanında Super 8 filmlerle çalıştılar. Bu popüler format 60’lı yılların ortasında çıktı ve zamanla kayboldu. Farklı lensler, efektler ve film türleri seçebilirsiniz. Çekimler bitince birleştirip size özel amatör filmi sunabilirsiniz.

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