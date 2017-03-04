Samsung Galaxy S8 Uygulamalarını İndirin









Bu ay sonunda duyurulması beklenen Samsung Galaxy S8 akıllı telefonla ilgili neredeyse her detay zaten şu anda bilinmekte. Ancak Android hayranlarının yine de Galaxy S8’i heyecanla beklediğini biliyoruz. Android dünyasında her yıl en çok ilgi gören ve merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon Samsung’un Galaxy S serisinden oluyor. Duruma bakılırsa Galaxy S8 akıllı telefonun bazı uygulamaları çoktan internet ortamına sızmış vaziyette.

Galaxy S8 Uygulamalarını İndirin









XDA internet sitesi üyelerinden Albe95 Galaxy S8 akıllı telefonda ön yüklü olarak gelen uygulamaların APK dosyalarını paylaştı. Bu uygulamalar şu an Galaxy S6 ve S7 modellerinde yer alan uygulamalardan işlev ya da arayüz olarak çok büyük farklılıklar içermiyor. Yine de bazı sevindirici yenilikler yok değil. Örneğin müzik uygulamasına eklenen yeni bir sekmeyle favorilere eklenen müziklere daha sonra kolayca erişim sağlanabiliyor.

Galaxy S8’deki uygulamalar Galaxy S6 ve S7’dekilerin iyileştirilmiş versiyonları olsa da birçok kullanıcının bu uygulamaları şimdiden test etmek için çok şey verebileceğini biliyoruz. Uygulamaların yalnızca Samsung’un resmi Nougat firmware’leri ile çalışacak şekilde test edildiği unutulmamalı. Ancak kullanıcılar uygulamaların Samsung’un Marshmallow firmware’leriyle de uyumlu olduğunu belirtiyor.

Uygulamaları Samsung marka olmayan Android Marshmallow kurulu akıllı telefonlarda çalıştıramadığımızı belirtelim. Araçların aynı şekilde Nougat kurulu farklı marka ürünlerle de uyumlu olmadığını gözlemledik. Yani Samsung cihaz şart görünüyor.

Samsung Galaxy S8 Music Uygulaması

Samsung Galaxy S8 Ses Kayıt Uygulaması

Samsung Galaxy S8 Video Uygulaması

Samsung Galaxy S8 Translator

Galaxy S8 Sound Camp









