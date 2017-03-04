







Telefonunuzu olması gerektiğinden çok daha sık kontrol ettiğinizi ve gün içinde ekrana bakarak saatler geçirdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Siz de yeni nesil akıllı telefon bağımlısı kullanıcılardan birine dönüşmüş olabilirsiniz. Bu sıkıntıyı aşmak için akıllı telefon uygulamalarından destek alabilirsiniz.

Telefon Bağımlılığına Son Verdiren Uygulamalar

Teknoloji bağımlığına dur demek hiç de kolay değil. Kendinizi bu yönde eğitmek ve dürtülerinizi kontrol altına almak istiyorsanız kademeli bir eğitimden geçebilirsiniz.

Forest









Telefonunuzu kontrol etmeden duramıyor musunuz? Bu basit uygulama telefonunuza dokunmadan geçirdiğiniz süreye göre sizi ödüllendiriyor. Bir ağacın büyümesi için telefonu 30 dakika boyunca kontrol etmemelisiniz. Bu kadar basit. Aynı zamanda Chrome ve Firefox eklentileri de var.

Checky

Bu uygulama telefon ekran kilidini gün içinde kaç kez açıp kontrol ettiğinizi sayıyor. Günden güne kıyaslama imkanı da veriyor.

UnPlug

Checky ile gelen bilgiden çok daha fazlası gerekiyorsa UnPlug deneyin. Analizler yapabilir ve kullanım süresini azalttıkça elde edilecek ödüller belirleyebilirsiniz. Hoş arabirimli uygulama düşük kullanım değerlerini teşvik ediyor.

Productivity Challenge Timer

Zaman tutan bu uygulama aynı zamanda sizin ne kadar tembel biri olduğunuzu yüzünüze vuruyor. Uygulamalarınızın bir miktar da olsa kişisel davranmasını seviyorsanız bu seçenek size hitap ediyor.

Freedom

Windows, Mac, iOS ve Android sürümleri olan bu uygulama sizleri rahatsız edici siteler ve uygulamalardan koruyor. Daha önceki uygulamalar işe yaramadıysa bu bloklama çözümüyle sonuç alabilirsiniz. Rahatsız edici olanları listeye ekleyin ve engelleyin. İsteğinize bağlı olarak gerektiğinde tekrar aktifleştirebilirsiniz. Ücretsiz olsa da bazı özellikler için üyelik satın almak gerekiyor.

https://freedom.to/









