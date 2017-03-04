Telefon Bağımlılığına Son Verdiren Uygulamalar




Telefonunuzu olması gerektiğinden çok daha sık kontrol ettiğinizi ve gün içinde ekrana bakarak saatler geçirdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Siz de yeni nesil akıllı telefon bağımlısı kullanıcılardan birine dönüşmüş olabilirsiniz. Bu sıkıntıyı aşmak için akıllı telefon uygulamalarından destek alabilirsiniz.

Telefon Bağımlılığına Son Verdiren Uygulamalar

Teknoloji bağımlığına dur demek hiç de kolay değil. Kendinizi bu yönde eğitmek ve dürtülerinizi kontrol altına almak istiyorsanız kademeli bir eğitimden geçebilirsiniz.

Forest

forest-app-trees




Telefonunuzu kontrol etmeden duramıyor musunuz? Bu basit uygulama telefonunuza dokunmadan geçirdiğiniz süreye göre sizi ödüllendiriyor. Bir ağacın büyümesi için telefonu 30 dakika boyunca kontrol etmemelisiniz. Bu kadar basit. Aynı zamanda Chrome ve Firefox eklentileri de var.

Forest: Stay focused, be present
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Forest: Stay focused, be present
Developer: ShaoKan Pi
Fiyat: 6,99 TL+

Forest: Stay focused
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Forest: Stay focused
Developer: forestapp.cc
Fiyat: Ücretsiz+

Checky

checky-phone-simple

Bu uygulama telefon ekran kilidini gün içinde kaç kez açıp kontrol ettiğinizi sayıyor. Günden güne kıyaslama imkanı da veriyor.

Checky - Phone Habit Tracker
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Checky – Phone Habit Tracker
Developer: Calm.com
Fiyat: Ücretsiz

Checky - Phone Habit Tracker
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Checky – Phone Habit Tracker
Developer: Calm.com, Inc.
Fiyat: Ücretsiz

UnPlug

unplugging

Checky ile gelen bilgiden çok daha fazlası gerekiyorsa UnPlug deneyin. Analizler yapabilir ve kullanım süresini azalttıkça elde edilecek ödüller belirleyebilirsiniz. Hoş arabirimli uygulama düşük kullanım değerlerini teşvik ediyor.

Unplug- Track how much you use your phone
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Unplug- Track how much you use your phone
Developer: Emberify Innovations Private Limited
Fiyat: 6,99 TL

Productivity Challenge Timer

productivity-challenge-timer

Zaman tutan bu uygulama aynı zamanda sizin ne kadar tembel biri olduğunuzu yüzünüze vuruyor. Uygulamalarınızın bir miktar da olsa kişisel davranmasını seviyorsanız bu seçenek size hitap ediyor.

Productivity Challenge Timer
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Productivity Challenge Timer
Developer: AXFN
Fiyat: Ücretsiz+

Freedom

freedom-blocklist

Windows, Mac, iOS ve Android sürümleri olan bu uygulama sizleri rahatsız edici siteler ve uygulamalardan koruyor. Daha önceki uygulamalar işe yaramadıysa bu bloklama çözümüyle sonuç alabilirsiniz. Rahatsız edici olanları listeye ekleyin ve engelleyin. İsteğinize bağlı olarak gerektiğinde tekrar aktifleştirebilirsiniz. Ücretsiz olsa da bazı özellikler için üyelik satın almak gerekiyor.

https://freedom.to/




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