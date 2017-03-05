







Android işletim sistemli cihazlar senelerden beri widget seçenekleriyle ilgi çekici olmayı başardı ve fark kattı. Kullanıcıların ekrana dizebileceği çok sayıda widget var ve önceleri kilit ekranına bile widget dizilebiliyordu. İşte bu seçenekler size yetmiyorsa kendi widget’ınızı tasarlamanız mümkün.

Android: Kendi Widget’ınızı Oluşturun

Bu alana yönelik çok sayıda hazırlama uygulaması var ve içlerinden en iyisi olarak kabul edilen Zooper Widget’ı tanıtmak istiyoruz.

Zooper Widget

Bu ücretsiz uygulamayı kullanarak saat, hava durumu, batarya seviyesi gibi bilgileri gösteren size özel widget’lar geliştirebilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra masaüstüne eklemek üzere widget çekmecesi içinden Zooper üzerine basılı tutun. İlk olarak masaüstüne ekledikten sonra boyutunu ve görünümünü düzenleyebilirsiniz.









Eklenen widget üzerine tıklayıp saati hava durumu ya da batarya göstergesinin stilini değiştirin. Ardından beliren ekranda widget üzerinde yer alan tüm içeriği düzenleme imkanı veren seçenekler gelecek. Bu kadar basit biçimde eşsiz bir widget elde edeceksiniz.

Buzz Widget

Bir diğer widget geliştirme uygulaması olan Buzz Widget da ücretsiz. Benzer biçimde işliyor ama bir artı olarak widget içine müzik çalar eklenebilir.

Benzer biçimde widget ekledikten sonra üzerine tıklayıp özelleştirmeye geçin. Butonlar ve şekiller ekleyerek müzik çalar menüsü oluşturabilirsiniz. Bunları ekledikten sonra boyutlarını ve renklerini düzenleyin.

Markette bunlara benzer diğer uygulamalar da var ama çoğu benzer işi görüyor. Farklı tasarımlar geliştirmekse size kalıyor…









