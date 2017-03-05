







Android‘de Uygulamaları Hızlı Ayarlar Menüsünden Çalıştırmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Android’li akıllı telefonlardaki bildirim alanında çeşitli kısayollara hızlı erişim imkanı sağlayan bir Quick Settings / Hızlı Ayarlar menüsü bulunmakta. Buradaki kısayollarla örneğin Wi-Fi, Bluetooth, hücresel veri ya da konum özelliğini pratik şekilde etkinleştirip devre dışı bırakmak mümkün hale geliyor. Üçüncü parti uygulamalar yardımıyla bu alana hava durumu ya da farklı bir uygulama kısayolu eklenebiliyor. Shortcutter Android’in Quick Settings / Hızlı Ayarlar bölümüne çok sayıda kısayol eklenmesine olanak tanıyan ücretsiz bir uygulama. Aracı kullanarak bu kısma kameraya erişim, ekran görüntüsü kaydı, SystemUI Tuner erişimine olanak sağlayan kısayolları dahil edebiliyorsunuz. Dilerseniz Android’de Uygulamaları Hızlı Ayarlar Menüsünden Çalıştırmak için yararlanabileceğiniz Shortcutter uygulamasını daha yakından tanıyalım.

Android: Uygulamaları Hızlı Ayarlar Menüsünden Çalıştırmak

Shortcutter uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin ve talep ettiği erişim izinlerine onay verin. Aracın cihazınızdaki uygulamalara erişimine izin vermezseniz kısayol oluşturma işlemini gerçekleştiremeyecektir.

Shortcutter’ı çalıştırın ve arayüzde alt kısımdaki görsele dokunun. Sizi Hızlı Ayarlar paneline yönlendirecektir. Edit butonuna dokunun ve aşağı doğru kaydırma yapın.

Custom Tile 1 Hızlı Ayarlar menüsüne henüz eklenmemiş bir diziyi ifade ediyor. Bunu etkin durumdaki kutucuklar arasına sürükleyin ve düzenleme modundan çıkın. Yeni eklediğiniz kutucuğa dokunun. Hala ayarlama aşamasında olduğunuz için Custom Tile 1 adlandırması kullanılmaya devam edecek.

Buna dokunun, Shortcutter uygulaması açılacaktır. Sağ alt kısımdaki mavi ok simgesine dokunun ve ilgili kutucuğa dokunduğunuzda hangi uygulamanın çalıştırılmasını istiyorsanız seçin. Custom Tiles listesinden Custom Tile 1‘i seçin.









Akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulamaların listesini göreceksiniz. Eklediğiniz kutucukla çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Hızlı Ayarlar panelini açın, Custom Tile 1 adı eklediğiniz uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Biz burada Google Chrome’u tercih ettik. Shortcutter kutucuğun seçtiğiniz uygulamanın orijinal simgesini kullanacağı garantisini vermiyor. Kutucuğa dokunduğunuzda ilgili uygulama hızlı şekilde açılacaktır.

Shortcutter çok iyi çalışıyor ve yapılandırması diğer uygulamalara kıyasla kolay. Ücretli ve ücretsiz versiyonları var. Ücretsiz versiyonda Hızlı Ayarlar paneline tek bir özelleştirilmiş uygulama kısayolu ekleyebiliyorsunuz. Ücretli versiyonda çoklu kısayol ekleme imkanı hazır. Root erişimi sağlanmış akıllı telefonlarda daha fazla seçenek etkinleşiyor. Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuzda Android 7.0 Nougat ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarının kurulu olması gerektiğini hatırlatalım.











