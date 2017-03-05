







MWC 2017’de Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar ile karşınızdayız. Mobil Dünya Kongresi 2017’de çok sayıda yeni akıllı telefon görücüye çıktı. LG G6 gibi harika bir cihaz gördük, Galaxy S8’in resmi tanıtım tarihini öğrendik, Huawei’nin üst düzey iki yeni akıllı telefonunu tanıdık, Nokia’nın üç yeni akıllı telefon ve yeni 3310 modelini selamladık, Sony’nin yeni nesil Android cihazlarını deneyimledik. Akıllı telefon tutkunlarının şüphesiz çok heyecanlı olduğu günlerdeyiz. Dilerseniz MWC 2017’de Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar nelermiş daha yakından bakalım.

MWC 2017’de Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar

LG G6









Çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapan LG G6 özellikle 5.7 inç genişlikli 2:1 oranındaki ekranıyla şaşırtmayı başardı. LG bu ekranı bir şekilde 5.3 inç ekranlı LG G5’ten daha küçük bir telefona sığdırmış görünüyor, ekran etkileşiminde yeni olanakların açıldığı söylenebilir. Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle gelen akıllı telefon kamera uygulamasında fotoğrafları daha büyük şekilde ön izleme, takvimde daha fazla etkinlik görüntüleme, daha iyi e-posta yönetimi, hava durumu uygulamasında daha zengin veriler gibi yenilikler sunuyor.

Huawei P10 ve P10 Plus

Huawei P10 ve P10 Plus başarılı tasarımlarına ek olarak Leica işbirliğiyle geliştirilen iyileştirilmiş çift kamera sistemiyle beğeni kazanıyor. iPhone 7 Plus akıllı telefondakine benzer, arka planı blur efektiyle düzenlenmiş fotoğraflar çekilebiliyor. P10, pil ömrü konusunda iPhone 7 ve Galaxy S7’yi geride bırakabiliyor. Ürün tam dolu pille 1.8 gün çalışabiliyor; aynı koşullarda iPhone 7 ve Galaxy S7 P10’un gerisinde kalıyor.

Sony Xperia XZ Premium

Xperia XZ Premium akıllı telefon 5.5 inç genişlikli 4K ekran, üst düzey Snapdragon 835 yongaseti, yüksek kalitede ses, Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonu gibi özellikleriyle büyülemeyi başarıyor. Firmanın daha mütevazi özellikler taşıyan Xperia XZ modeli de mevcut; bu cihazda 5.2 inç genişlikli Full HD ekran ve Snapdragon 820 yongaseti var.

Nokia’nın Geri Dönüşü

Apple iPhone’dan önceki dönemin pazar lideri Nokia geri döndü. MWC 2017’de daha önce Çin’de duyurusu gerçekleştirilen orta seviye akıllı telefon Nokia 6’yı gördük. Aynı zamanda ekonomik modeller olan Nokia 5 ve Nokia 3 de sergilendi.

Nokia gündeme bu akıllı telefonlarıyla değil yeniden hayata döndürülen 3310 modeliyle bomba gibi düştü. Cihaz akıllı telefon niteliklerini barındırmıyor ve daha çok uzun pil ömrü beklentisi olan kullanıcıları hedef alıyor. Snake oyunu elbette var. Tuş takımının tatmin edici bir deneyim sunamadığı belirtiliyor.

Moto G5

Moto G serisi performans / fiyat başarımı yüksek akıllı telefonlardan hoşlanan kullanıcılar için ideal seçenekler içeriyor. Lenovo da bu seriye yeni Moto G5 ve ağabeyi G5 Plus’ı eklemiş vaziyette. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelen akıllı telefonlarda temiz bir arayüz ve suya karşı basit seviyede dayanıklılık söz konusu. Temel model 16 GB kapasiteli dahili depolama birimiyle üzüyor ancak neyse ki MicroSD kart yuvası içeriyor.









