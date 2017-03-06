







LG K10 Bootloader kilidini kaldırma rehberi ile karşınızdayız. LG K10 akıllı telefon sahibiyseniz ve root erişimini sağlama, Custom ROM ve kernel yükleme, yazılımsal yetenekleri geliştirme gibi işlemler gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle cihazın bootloader kilidini kaldırmanız gerekecek. Bu yazımızda K420N / K420DS model numaralı LG K10 akıllı telefonlarda bootloader kilidinin nasıl kaldırılabileceğini anlatacağız.

LG K10 Bootloader Kilidini Kaldırma Rehberi









Öncelikle bu prosedürün geliştiricisi pvineeth37 ve birçok kullanıcı tarafından denendiğini ve başarılı olduklarını ifade edelim. Buradaki aşamaları izlerken yaşayabileceğiniz herhangi bir sorunda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Aşamaları titizlikle izleyin. İşlemin cihazın garantisini devre dışı bırakacağını belirtelim.

Gerekenler

Bu işlemler LG K10 K420N ve K420DS modelleri için geçerli, farklı cihazlarda denemeyin.

LG K10’da root erişimini sağlayın.

LG akıllı telefon sürücülerini kişisel bilgisayarınıza yükleyin.

Android’de Developer Options menüsünden USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünden ve seçeneklerini etkinleştirin. Tüm verilerinizi yedekleyin.

Pil seviyesinin en azından % 60 düzeyinde olmasına özen gösterin.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırma

LG K10 ROM’u bağlantıdan bilgisayarınıza indirin.

LG USB sürücülerini yukarıdaki bağlantıdan indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

LG UP Software bağlantısından LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_1_18.zip dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Bilgisayarınızda LG UP yazılımını çalıştırın. Akıllı telefonunuzun bilgisayarınız tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin.

LG UP yazılımı ile indirdiğiniz LG K10 ROM firmware’i flash’layın. ROM dosyasını seçtikten sonra Refurbish seçeneğini kullandığınızdan emin olun.

seçeneğini kullandığınızdan emin olun. Cihazınızda KingoRoot aracı ile root erişimini sağlayın. İşlemin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için Root Checker aracından yararlanabilirsiniz.

İndirmeler bölümündeki Patched aboot file ‘ı indirin.

‘ı indirin. Bu dosyayı akıllı telefonunuzdaki /sdcard/folder dizinine kopyalayın.

dizinine kopyalayın. Akıllı telefonunuzun PC’ye bağlı olduğundan emin olun. Komut İstemi aracını çalıştırın.

adb shell yazın.

yazın. Root dizinine erişmek için su komutunu kullanın.

komutunu kullanın. dd if=/sdcard/aboot_patched.img of=/dev/block/mmcblk0p7 komutunu girin.

komutunu girin. Reboot komutunu kullanarak akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasını sağlayın.

İşlem bu kadar! Bu aşamaları izleyerek LG K10 bootloader kilidini kaldırma işlemi gerçekleştirilebiliyor.









