







Günümüzde sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar virüslerin hedefi değiller. Mobil cihazların kullanımı arttıkça saldırganlar artan oranda iOS ve Android işletim sistemli mobil cihazları hedef almaya başladılar. Başınıza bu tür bir sorun gelirse format atmadan temizlik deneyebilirsiniz.

Android: Format Gerektirmeyen Virüs Temizliği

Herhangi bir virüs sisteminize girerse ya da girdiğine dair şüpheleriniz varsa şu adımları izleyerek tespit edebilir ve temizlik yapabilirsiniz. Normalde fabrika ayarına dönüş akla gelen ilk çözümdür ama bu durumda tüm veriler silinir ve uzun bir süreç başlar.

Gerçekten Virüs mü?

Telefonunuz tuhaf işliyor ve olması gerektiği gibi çalışmıyorsa zararlı kod girmiş olabilir. Anlamsız dosyalar indiriliyor, batarya daha çabuk bitiyor, telefon ağırlaşıyor ve ısınıyorsa şüpheler artar. Telefon açılınca çöken uygulamalara ait uyarılar geliyorsa ve Google Play ortamından uygulama indirilemiyorsa durum iyiye işaret etmez. Kendinize şu soruları yöneltin:

Sorunlar bir dosya ya da uygulama indirdikten sonra mı başladı?

Yakın vadede Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama indirip kurdunuz mu?

Bir reklama tıkladığınızda istemediğiniz bir dosya indirme işlemi başladı mı?

Sorun sadece belirli bir uygulamada mı beliriyor?

Bunların çoğu evet ise o zaman temizlik için kolları sıvayın.

Antivirüs Tarama

Google Play ortamında çok sayıda ve ücretsiz antivirüs uygulaması var. Basit ve ücretsiz bir çözüm Avira.

Daha kapsamlı bir seçenekse Kaspersky Antivirus & Security ama 30 günlük denemeden sonra satın almak gerekiyor.

Güvenli Modda Temizlik









Windows gibi Android’de güvenli mod var ve sadece sistem uygulamaları başlar.

Güç butonuna uzun basın ve Kapama menüsü gelince Kapama satırına basılı tutun

Güvenli moda giriş seçeneği gelecek.

OK verin ve bekleyin. Açılınca güvenli mod mesajı kenarda belirecek.

Ayarlar içinden uygulamalara girip indirilenler listesine bakarak gereksizleri kaldırın ve temizlik yapın. Eğer uygulama kaldırılamıyorsa Ayarlar içinden güvenliğe girip yöneticiler listesinde yer alan gereksiz başlıkların onayını kaldırın ve tekrar deneyin.









