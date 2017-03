2017 yılının ilk iki ayı bitti bile ve bu seneki egzersiz planınızın ne kadarını gerçekleştirebildiniz? Dünya genelinde obezite oranları hiç olmadığı kadar ilerledi ve daha sağlıklı bir yaşam için düzenli spor şart. Bu noktada özel ekipmanlara ve üyeliklere gerek yok. Sadece zaman ayırmanız yeter.

Her Yerde Yapabileceğiniz Vücut Egzersizleri

Kilo kaybı yanında daha sağlıklı bir vücut için mümkün olduğunca hareket etmeli ve yaptığınız hareketleri doğru seçmelisiniz. İyilik yapayım derken kötü sonuçlar almamak için bu uygulamalardan destek alabilirsiniz.

You Are Your Own Gym









Başlıktan anlaşılacağı gibi egzersiz için alete gerek yok, vücudunuz yeter! Eğitmen Mark Lauren’in anlatımıyla fitness egzersizlerini öğrenin ve uygulayın. İki ile 36 dakika arasında değişen seçeneklere bakarak nerede olursanız olun değerlendirmeyi başarın. Her seviyeye hitap eden on haftalık programı takip ederek bir adım ileri gidebilirsiniz. Apple cihazlarda HealthKit desteği kullanılabiliyor.

500 Bodyweight Challenge

Kişisel eğitmen imzalı bu uygulamada vücudunuzu ağırlık olarak kullanmanın getirdiği avantaj öne çıkarılıyor ve eğlenceli iddiaların gerçekleştirilmesi isteniyor. Başkalarının ya da size ait zamanları daha alta çekebilmek adına sıkı biçimde çalışmanız gerekiyor. Öğrenilmesi kolay egzersizlere yönelik anlatımlı videolar var. Zamanı başlatın ve kendinizi gösterin!

Gorilla Workout

Çocukken uzun eşşek oynamayı sever miydiniz? Cevabınız evetse büyük olasılıkla Gorilla Workout uygulamasını da seveceksiniz. Sevimli karakter içeren uygulama, egzersizi ilgi çekici getirmeye çalışıyor. Adım adım ilerleyin ve başardıkça tatmin olun. Kardiyo ve ek olarak güç arttırma egzersizleri içeren uygulama ödemeli ve ek paketler için de ödeme isteniyor.

Virtual Trainer Bodyweight

Ana hedefiniz konforlu bir yaşamsa bu uygulamayı kullanarak fazla uğraşmadan amacınıza ulaşabilirsiniz. Hazır olarak sunulan egzersizleri deneyerek başlayın ve günlük bir rutin oluşturun. Ardından duruma göre size özel bir plan oluşturabilirsiniz. Seçilen egzersize uygun sayaçlar otomatik olarak beliriyor. Ücretsiz olsa da ek içerik için uygulama içi satın almalar beliriyor.