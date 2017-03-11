







Bir Android Telefonun İşlemcisini Öğrenmek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Geçtiğimiz günlerde XDA sitesinden akıllı telefonumuza bir uygulama indirme gereği duyduk fakat uygulama için işlemcinin tipine göre farklı indirme seçenekleri mevcuttu. Bu noktada kullandığımız cihazdaki işlemciyle ilgili bir an için tereddüte düştük. Acaba işlemci ARM, ARM64 ya da x86 mimarili miydi? (Aslında x86 olmadığına emindik) Evet, Android’li cihazlarla ilgili çok şey okuyor, deneyimliyor ve yazıyoruz fakat böyle kafa karışıklıklarını hemen her kullanıcının yaşaması doğal.

Google Play uygulama mağazası dışından, XDA gibi kaynaklardan uygulama indiriyorsanız işlemcinizle ilgili bilgi edinmeniz gerek. Google Play mağazasından uygulama indirirken bunun bir önemi kalmıyor fakat elle gerçekleştirilen uygulama ve custom ROM yükleme işlemlerinde cihazınızın işlemci modelini öğrenmeniz gerekebilir.

Android Telefonun İşlemcisini Öğrenmek

Bildiğiniz gibi Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ARM, ARM64 veya x86 mimarili işlemciler kullanılıyor. ARM çözümleri yüksek performansa rağmen optimize pil ömrü süreleri sağlayabildikleri için sıkça tercih edilmekte. ARM64 orijinal ARM mimarisinin 64-bit prosesine adapte edilmiş hali ve görece yeni akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. x86 mimarisinde çeşitli performans düzeylerinde seçenekler var ancak bu mimari pil ömrü konusunda kullanıcıların yüzünü güldürüyor diyemeyiz.

Android Telefonun İşlemcisini Öğrenmek için:









Google Play uygulama mağazasına erişin ve Droid Hardware Info uygulamasını yükleyin. Bu uygulama ile akıllı telefonunuzun teknik özelliklerini öğrenebiliyorsunuz.

uygulamasını yükleyin. Bu uygulama ile akıllı telefonunuzun teknik özelliklerini öğrenebiliyorsunuz. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve System sekmesini görüntüleyin. Burada CPU Architecture ve Instruction Sets alanlarını not alabilirsiniz.

sekmesini görüntüleyin. Burada ve alanlarını not alabilirsiniz. Burada ARM mimarisi ARMv7 ya da armeabi, ARM64 mimarisi AArch64 veya arm64, x86 mimarisi x86 veya x86abi‘ye karşılık geliyor.











