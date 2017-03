LG’nin Hangi Cihazları Nougat Güncellemesi Alacak?

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli firmanın LG G4 ve LG V10 modelleri için Android Nougat güncellemesinin iptal edildiğine dair bir takım haberler yapılmıştı. Bu haberler neticesinde kullanıcıların LG tarafına yapmış olduğu geri dönüşler neticesinde LG güncelleme konusunda geri adım attı. LG cephesinden gelen açıklamaya göre özellikle LG G4 modelinin Lollipop ve Marshmallow sürümüne uygun bir şekilde tasarlandığı söyleniyordu. Yani bundan sonra gelebilecek olan güncellemeler bu iki modelde de verim sağlayamayabilir.

Nougat Güncellemesi Alacak LG Modelleri

LG kanadından alınan resmi bilgilere göre LG G4, bu yılın üçüncü çeyreğinde Android Nougat güncellemesine kavuşacakken, LG V10 için yılın ikinci yarısına işaret ediliyor. Yani LG G4 ve LG V10 kullanıcıları bu güncellemeyi bir süre daha bekleyecekler. Bunun dışında henüz resmi olarak doğrulanmasa da LG G3 modelinin de bu güncellemeyi alma ihtimali oldukça yüksek.









Yine geçtiğimiz aylarda G3 modelinin grafik yongasının VulkanAPI‘yi desteklemediğinden dolayı güncellemeyi alamayacağı yönünde bir takım açıklamalar yapılmıştı. Yine gelen tepkilere göre Google VulkanAPI zorunluluğunu kaldırarak bu cihazın da Nougat güncellemesi almasının önündeki engelleri kaldırdı. Bir kullanıcının LG tarafına güncelleme konusunda sorduğu şu soruya karşılık verilen yanıtta LG G3 kullanıcılarını umutlandırmaya yetti. İşte LG’nin sosyal medya hesabı ile yapılan o görüşme :

Thank you for your interest in LG Mobile. Update is depending on regions. Please wait a bit more for official guidance. You may check updating notification on our local consumer support website once it is released. You will be able to search your location at the following link. Thank you!

PC: http://on.fb.me/1858vk7

Mobile: http://www.lg.com/common

LG Mobile’a gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Güncelleme bölgelere bağlı. Resmi rehberlik için lütfen biraz daha bekleyin. Güncelleme bildirimini, yerel tuketme destek web sitemizden çıktıktan sonra kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan bulunduğunuz yeri arayabilirsiniz. Teşekkür ederim!

PC: http://on.fb.me/1858vk7

Mobil: http://www.lg.com/common

Şimdi sadece LG kanadından gelecek güncelleme haberini beklemekteyiz. Bu modeller dışında ise LG K10 modeli de Android Nougat güncellemesini alan cihazlar kervanına katıldı.