WhatsApp‘a metin tabanlı / yazılı durum oluşturma özelliği geri dönebilir. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay, sekizinci doğum gününde WhatsApp’a yeni durum oluşturma özelliği kazandırıldı. Esasında bu yeni özellik WhatsApp kullanıcılarını pek de memnun etmedi, çünkü Facebook’un sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulamasına kazandırılan bu yeni özellik Instagram ve Snapchat uygulamalarında zaten bir süredir mevcuttu. Duruma bakılırsa yöneticiler kullanıcıların olumsuz geri bildirimlerini dikkate aldı ve uygulamanın yeni Beta versiyonuna metin tabanlı / yazılı durum oluşturma özelliği tekrar kazandırıldı.

WhatsApp: Metin Tabanlı / Yazılı Durum Oluşturma









Uygulamanın yazılı durum oluşturma özelliğini geri kazandığı versiyon 2.17.95 numaralandırmasını taşımakta. Alışılageldik metin tabanlı durum oluşturmak için WhatsApp arayüzünde sağ üst kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunulmalı. Buradan Settings menüsüne erişmek ve kullanıcı ismine dokunmak gerekiyor. Profile sekmesine erişildikten sonra özel yazılı durumunuzu oluşturabiliyor ya da ön tanımlı yazılı durumlardan birisini tercih edebiliyorsunuz. (Available, Busy, At School, At the movies, At work gibi)

Güncellemenin metin tabanlı durum oluşturma özelliğini geri getirdiğini söylemiştik ancak videolu / fotoğraflı durum oluşturma özelliği kaldırılmış değil. Yani WhatsApp kullanıcılarının kullanmayı pek de tercih etmediğini gördüğümüz videolu / görselli durum oluşturma özelliği önümüzdeki versiyonlarda da bizlerle olacak.

WhatsApp’a metin tabanlı durum oluşturma özelliğinin geri getirilmesi şüphesiz sevindirici bir gelişme. Bu arada WhatsApp’a geçtiğimiz ay eklenen yeni Durum özelliğini nasıl kullanabileceğinizi buradaki rehberimizde detaylı şekilde ele aldığımızı hatırlatalım.