







Android‘li akıllı telefonlarda Bir Uygulamanın İnternete Bağlanmasını Engellemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Android işletim sistemli cihazlarımıza çok sayıda uygulama yüklüyoruz ve bunların tamamına yakını internet bağlantısını etkin şekilde kullanıyor. Bazı dönemlerde limitli internet paketiniz nedeniyle ya da özel gerekçelerle Bir Uygulamanın İnternete Bağlanmasını Engellemek isteyebilirsiniz. Bu işlem için Android’de yer alan seçeneği kullanabileceğiniz gibi üçüncü parti uygulamalardan yardım almanız da mümkün. Dilerseniz Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Bir Uygulamanın İnternete Bağlanmasını Engellemek için ne yapılması gerektiğine geçelim.

Android: Bir Uygulamanın İnternete Bağlanmasını Engellemek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Settings -> Data Usage menüsüne gidin. Buradan sağ üst kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunun. Restrict Background Data seçeneğine erişin.









Bu seçenek cihazda kurulu uygulamaların arka planda internete erişmesine engel olacak.

Android’in güncel versiyonlarında Data Saver menüsü bulunuyor. Bu menüden arka plan veri kullanımını devre dışı bıraktığınız durumlarda internete erişmesini istediğiniz uygulamaları seçebiliyorsunuz.

Üçüncü parti uygulamalarda özel seçenekler ve daha iyi bir kontrol imkanı var. Android’li telefonunuza Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Mobiwol: NoRoot Firewall uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Firewall Rules seçeneğine dokunun.

Akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulamaların listesini göreceksiniz. Her uygulamanın yanında Wi-Fi ve hücresel veri için butonlar bulunuyor. Uygulamaların internete erişmesini engellemek için basitçe bu butonları kullanmanız yeterli olacaktır.

Şimdi geri dönün ve Firewall‘u On durumuna getirin. Karşınıza gelen uyarı penceresinde OK seçeneğine dokunun.

İşlem bu kadar! Mobiwol: NoRoot Firewall seçtiğiniz uygulamaların internete bağlanmasını engelleyecek. Araç ile uygulamaların internete erişim kayıtlarını da görebiliyorsunuz.











