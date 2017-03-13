







Android cihaz sahipleri çoğu durumda depolanan dosyalarını meraklı gözlerden gizlemek için özel bir uygulama kurmak zorunda değiller. Son derece kolay olan bir gizleme yöntemi uzun yıllardan beri kullanılabilir durumda.

Android: Dosyaları Bulunmayacak Biçimde Gizlemek

Özel ve hassas dosyalarınız varsa, bunları cihazınızı kurcalayabilecek diğer kullanıcıların görmesini ve bulmasını istemiyorsanız bu yolu izleyebilirsiniz. Cihazınızda kurulu olan dosya yöneticisi uygulamasını başlatın ve arzu ettiğiniz ada sahip yeni bir klasör oluşturun. Bu adı seçerken kolayca hatırlayacağınız biçimde belirleyin. Fotoğraf, video, belge fark etmeksizin saklamak istediğiniz dosyaları bu yeni klasör içine taşıyın.









Son olarak klasör adını değiştirip en başına nokta koyun yani Sakla adlı klasörse .Sakla adına çevirin. İşlem bitmiş oluyor! Artık bu klasörü ve içindekileri görmek için dosya gezgini uygulamasında ayarlara girip gizli klasör/dosyaları göster tıklamanız gerekiyor. Bu seçeneği kapatırsanız kimse bulamayacak ve uygulamalarda göremeyecek. Gizli fotoğraflar ve videolar, bunları oynatan uygulamaların listesine girmeyecek. Telefonu bilgisayara kabloyla bağlarsanız içeriğine bakarken gizli dosyaları görebilirsiniz.

Dosya gezgini uygulamanızda böyle bir seçenek yoksa buna imkan veren bir dosya gezgini bulup kurmanız gerekecek. Ayrıca işini bilen kurt kullanıcılar bu seçeneğe tıklayıp dosyalarınızı görebilirler! Bazı uygulamalar gizli dosyaları thumbnail şeklinde listeleyebilir. Örneğin WhatsApp ile fotoğraf göndermek istediğinizde gizli fotoğraflar karşınıza çıkabilir. Bu yüzden en iyi sonucu alana kadar deneme yapmanızı öneriyoruz!









