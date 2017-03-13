







Günümüzde akıllı telefonların yapamayacağı şey hemen hemen kalmadı. Aslında öze dönersek cep telefonlarını ilk yıllarında aramalar ve SMS’ler için kullanıyorduk. Zaman içinde kademeli olarak özellikler eklendi ama bir yandan arama ve SMS özellikleri pek fazla değişmedi.

Android: Telefon Görüşmelerinize Derinlemesine Analiz

Diğer yandan meraklı gözlerin fark edebileceği gibi Google Play mağazada Android cihazlara yönelik çeşitli telefon odaklı uygulamalar da var. Peki bunlara gerek var mı ve ne gibi artılar getiriyorlar?

Callistics

Telefon aramalarına her ay kaç dakika harcadığınızı, gönderilen SMS sayısını takip ediyor. Daha da ötesi bu konuşma dakikalarını hangi kişilere ayırdığınızı da gösterebiliyor. İş odaklı aramaları kolayca analiz edip buna göre şirkete rapor ve fatura etme olanağı da veriyor. Ek olarak hangi uygulamalarınızın mobil veri planınızdan kaç MB kullandığını da gösteriyor. Reklamlar içeriyor olsa da kaldırmak için Pro sürüm alabilirsiniz.

Call Duration Explorer









Biraz daha basit olan bu uygulama toplam arama süresi, toplam aranma süresi, cevapsızlar gibi içerikleri depoluyor ve listeliyor. Arama yapıp uzun süre önceki kayıtları görebilirsiniz. Senelerdir güncellenmediği için arabirim eski nesil görünüyor ama işini yapıyor. Ücretsiz ve reklam destekli.

Data Call Plan

Aramalar ve SMS’lerden çok veri kullanımına odaklanıyor ama sonucunda her bir fatura döneminde ne kadar arama yaptığınızı da görebiliyorsunuz. Batarya kullanımı, ekran açık kalma süresi gibi bilgileri grafik olarak görebiliyorsunuz. Reklam destekli ve kaldırmak için düşük bir satın alma gerekiyor.

Call Timer

Sadece bilgileri görüntülemekle kalmıyor aynı zamanda gelen ve giden aramaları sınırlamanıza olanak veriyor. Sınıra yaklaştığınızı belli edecek biçimde bildirim tonu çalıyor ya da konuşmayı yarıda kesebiliyor! Pro sürümü satın alırsanız arayan kimliği gibi ek özellikler ekleniyor.











