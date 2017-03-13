







iPhone‘da Twitter Uygulamasının Önbelleğini Temizlemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Twitter iOS uygulamasına yeni bir özellik eklendi: önbelleği silme seçeneği. Önbellek denince kullanıcıların aklına genellikle masaüstü bilgisayarlar ve onlarda kurulu olan web tarayıcıları geliyor. Kullanıcılar akıllı telefon uygulamalarının da önbelleği olduğunu unutuyor ya da farkında değiller. Tıpkı web tarayıcıları gibi sosyal ağ uygulamalarının önbellekleri de devasa boyutlara ulaşabiliyor ve akıllı telefonda hatırı sayılır bir depolama alanı işgal edebiliyor. iOS işletim sisteminde maalesef uygulamaların önbelleklerini temizlemeyi sağlayan bir seçenek yok. Uygulamanın kendisinde böyle bir seçenek bulunmuyorsa kullanıcıları zor günler bekliyor. Dilerseniz şimdi Twitter Uygulamasının Önbelleğini Temizlemek için ne yapmanız gerektiğine değinelim.

iPhone: Twitter Uygulamasının Önbelleğini Temizlemek

Twitter uygulamasını çalıştırın ve sağ alt kısımdaki buton aracılığıyla Me sekmesini görüntüleyin. Profil fotoğrafınızın sağ kısmında yer alan dişli çark simgesine dokunun ve karşınıza gelen seçenekler arasından Settings‘e dokunun.









Settings ekranındaki General sekmesinin altından Data Usage seçeneğine erişin.

Data Usage ekranında Video ve Storage seçenekleri bulunuyor. Storage seçeneği altından Twitter uygulamasının önbelleğini silebiliyorsunuz. Burada Web Storage ve Media Storage seçenekleri var. Her ikisi de cihazınızda önbellek olarak depolanan içeriklere işaret etmekte. Buradan önbellek boyutunu da görebiliyorsunuz.

Media Storage‘e dokunun ve medya önbelleğini silmek için Clear media storage butonunu kullanın. Web Storage ekranında Clear web page storage ile Clear all web storage seçeneklerini göreceksiniz. Clear web page storage web sayfası bilgilerini silecek ancak çerezler ve oturum açma bilgilerini saklı tutacaktır. Clear all web storage ise tüm bu verileri temizliyor.

iOS işletim sisteminde uygulama önbelleklerinin yüzlerce MB seviyesine ulaşabileceğini ve Twitter uygulamasında zaman zaman önbellek silme işlemi gerçekleştirmeniz gerektiğini belirtelim.









